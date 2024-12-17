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Шмыгаль сказал, как вырастут ресурсы местных бюджетов в 2025 году

17 декабря 2024 18:32
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Ресурсы местных бюджетов в 2025 году — сколько денег получат
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Ресурс местных бюджетов в следующем году должен стать больше. Ожидается рост до 328 миллиардов гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании Конгресса региональных и местных властей во Львове во вторник, 17 декабря.

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По словам Шмыгаля, ресурс местных бюджетов в 2024 году составлял 285 миллиардов гривен, в следующем году он должен вырасти до 328 миллиардов.

Премьер отметил, что уже сформирован единый портфель инвестиционных проектов, который по состоянию на сегодняшний день содержит 787 предложений.

"На 2025 год предусмотрели финансирование в размере более 224 миллиардов гривен. Это деньги, которые привлекаются под государственные гарантии на основании международных договоров, а также кредитные деньги от международных финансовых организаций", — сказал глава правительства.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил во время мероприятия к Международному дню борьбы с коррупцией. Он заявил, что сейчас в фокусе правительства обсуждение антикоррупционной политики и достижение последних лет.

Также мы писали, что глава украинского правительства встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине. В повестке дня были вопросы восстановления и реформы.

Денис Шмыгаль деньги Украина финансы бюджет

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