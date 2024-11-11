Найдивніші оголошення на OLX. Що найдорожче продають українці на OLX

Фасад елітного готелю: viamichelin.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

OLX — це безперечно найпопулярніша онлайн-платформа для продажу особистих речей, які більше не потрібні їхнім власникам. Щодня на цьому сайті з'являються сотні оголошень з продажу найрізноманітніших товарів. Більшість із них цілком звичайні: смартфони, побутова техніка, дитячі речі, меблі тощо. Однак серед них зустрічаються такі оголошення, які можуть вас сильно здивувати.

Новини.LIVE зібрали найдивакуватіші та найдорожчі оголошення на OLX та розповідають, наскільки дивні речі іноді намагаються продати українці.

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Румунський земснаряд

Перший у нашому списку — черпаковий земснаряд. Якщо ви не знаєте, що таке черпаковий земснаряд, не переживайте, зараз ми вам розповімо. Можливо він був вам завжди потрібний, а ви про це просто не здогадувались.

Земснаряд — це плавуче судно, оснащене спеціальним обладнанням для виконання підводних робіт з поглиблення дна.

Згідно з оголошенням, характеристики земснаряда "Дунай" дозволяють йому працювати на глибині до 14 метрів. Крім того, він може виконувати роботи на мілководді завдяки осаді в 1,9 метра. За все це доведеться заплатити 4 777 000 доларів. Приблизно 197 мільйонів 310 тисяч гривень.

Оголошення з продажу черпакового земснаряду. Джерело: OLX

Потужний генератор

Ні, це не звичайний генератор, який можна побачити біля кафе та крамниць у періоди відключень світла. Цей агрегат, як вказано в оголошенні здатен обігріти дати гарячу воду на цілий мікрорайон. Генератор виготовлений у 2011 році. Двигун працює на природному газі та відпрацював 7 000 годин.

Як зазначає автор оголошення, агрегат повністю в робочому стані. Ось правда знаходиться він в Польщі. Але щось підказує, що для того хто готовий викласти за нього 12 мільйонів доларів (майже 500 мільйонів гривень) це не буде проблемою.

Оголошення з продажу потужного генератора. Джерело: OLX

Завод "Росава"

Так, ви все правильно зрозуміли. На OLX можна купити виробничі потужності українського заводу з виготовлення автомобільних шин "Росава". Заплатив майже мільярд гривень ви отримаєте 50 об'єктів заводу у Білій Церкві, загальною площею 333 272 м2. А також устаткування по виробництву шин — понад 1000 позицій.

Оголошення з продажу заводу "Росава". Джерело: OLX

Екскаватор

Якщо цілий завод для вас це занадто, можете придбати екскаватор ЕКГ-5А. Як зазначається у профільних джерелах, ЕКГ-5А — це електрична кар'єрна повноповоротна механічна лопата на гусеничному ходу, що призначена для виїмки корисних копалин та порід. Щоправда, конкретно цей екскаватор, як написано в оголошені, знаходиться в не робочому стані. Що не заважає власнику просити за нього один мільярд гривень.

Оголошення з продажу заводу екскаватора. Джерело: OLX

Елітний готель

Останнє і найдорожче оголошення у нашому списку. У Львові продають елітний готель, що розташований у центральній частині міста. В оголошенні вказано, що він має п'ять поверхів, гарні комунікації та паркування. Загальна площа готелю складає 5 500 м2. Щоб стати щасливим власником готельного бізнесу вам доведеться заплатити 30 мільйонів доларів. Приблизно 1 мільярд 239 мільйонів гривень.

Оголошення з продажу заводу елітного готелю. Джерело: OLX

Нагадаємо, ми розповідали, що на OLX виставили на продаж двигун від дрона "шахед". Продавець оцінив двигун у 40 тисяч гривень.

Також ми писали, що старшокласник замовив на OLX айфон і втік з ним з Нової пошти. У хлопця не було грошей на покупку гаджета, тому він вирішив його поцупити.