Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX arrow

Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

11 ноября 2024 05:43
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Недорогие объявления на OLX. На доске объявлений OLX.ua украинцы продают самые дорогие цены.
Фасад элитной гостиницы: viamichelin.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

OLX — безусловно самая популярная онлайн-платформа для продажи личных вещей, которые больше не нужны их владельцам. Ежедневно на этом сайте появляются сотни объявлений по продаже самых разных товаров. Большинство из них вполне обычные: смартфоны, бытовая техника, детские принадлежности, мебель и т.д. Однако среди них встречаются такие объявления, которые могут вас сильно удивить.

Новини.LIVE собрали самые странные и дорогие объявления на OLX и рассказывают, насколько удивительные вещи иногда пытаются продать украинцы.

Читайте также:

Румынский земснаряд

Первый в нашем списке — черпаковый земснаряд. Если вы не знаете, что такое черпаковый земснаряд, не переживайте, сейчас мы вам расскажем. Возможно, он был вам всегда нужен, а вы об этом просто не догадывались.

Земснаряд — это плавучее судно, оснащенное специальным оборудованием для выполнения подводных работ по углублению дна.

Согласно объявлению, характеристики земснаряда "Дунай" позволяют ему работать на глубине до 14 метров. Кроме того, он может выполнять работы на мелководье благодаря осадке в 1,9 метра. За все это придется заплатить 4 777 000 долларов. Приблизительно 197 миллионов 310 тысяч гривен.

Недорогие объявления на OLX.
Объявления по продаже черпакового земснаряда. Источник: OLX

Мощный генератор

Нет, это не обычный генератор, который можно увидеть возле кафе и магазинов в периоды отключений света. Этот агрегат, как указано в объявлении, способен обогреть дать горячую воду на целый микрорайон. Генератор изготовлен в 2011 году. Двигатель работает на природном газе и отработал 7000 часов.

Как отмечает автор объявления, агрегат полностью в рабочем состоянии. Вот только находится он в Польше. Но что-то подсказывает, что для того, кто готов выложить за него 12 миллионов долларов (почти 500 миллионов гривен) это не будет проблемой.

. На доске объявлений OLX.ua украинцы продают самые дорогие цены.
Объявления по продаже мощного генератора. Источник: OLX

Завод "Росово"

Да, вы все правильно поняли. На OLX можно купить производственные мощности завода по изготовлению автомобильных шин "Росава". Заплатив почти миллиард гривен, вы получите 50 объектов завода в Белой Церкви, общей площадью 333 272 м2. А также оборудование по производству шин — более 1000 позиций.

Недвижимость Шины Росава на OLX.
Объявления по продаже завода "Росава". Источник: OLX

Экскаватор

Если целый завод это вам слишком, можете приобрести экскаватор ЭКГ-5А. Как отмечается в профильных источниках, ЭКГ-5А — это электрическая полноповоротная карьерная механическая лопата на гусеничном ходу, предназначенная для выемки полезных ископаемых и пород. Правда, именно этот экскаватор, как написано в объявлении, находится в нерабочем состоянии. Что не мешает владельцу просить за него один миллиард гривен.

Подборка самых удивительных и дорогих объявлений в ноябре 2024 года
Объявления по продаже завода экскаватора. Источник: OLX

Элитная гостиница

Последнее и самое дорогое объявление в нашем списке. Во Львове продают элитную гостиницу, расположенную в центральной части города. В объявлении указано, что у отеля пять этажей, хорошие коммуникации и парковка. Общая площадь гостиницы составляет 5 500 м2. Чтобы стать счастливым владельцем гостиничного бизнеса, вам придется заплатить 30 миллионов долларов. Приблизительно 1 миллиард 239 миллионов гривен.

удивительные объявления на торговой площадке OLX.
Объявления по продаже завода элитной гостиницы. Источник: OLX

Напомним, мы рассказывали, что на OLX выставили на продажу двигатель от дрона "шахед". Продавец оценил двигатель в 40 тысяч гривен.

Также мы писали, что старшеклассник заказал на OLX айфон и скрылся с ним из Новой почты. У парня не было денег на покупку гаджета, поэтому он решил его утащить.

OLX торговля деньги цены в Украине продажа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Возвращают ли право на авто после обновления данных в ТЦК

06:30 В Украине упали цены на пшеницу — сколько стоит зерно

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

06:22 ТЦК стучится в дверь — адвокат ответила, нужно ли открывать

06:10 Кто получает пенсию более 8 тыс. грн в Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:01 Клиенты Ощадбанка не могут вернуть украденные деньги

06:00 Два года свободы — Украина вспоминает возвращение Херсона

05:50 Гривна укрепилась на валютном рынке — курс НБУ на понедельник

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

05:37 Пенсии до 100 тыс. грн не будет — почему урежут выплаты силовикам

06:30 Возвращают ли право на авто после обновления данных в ТЦК

06:30 В Украине упали цены на пшеницу — сколько стоит зерно

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

06:22 ТЦК стучится в дверь — адвокат ответила, нужно ли открывать

06:10 Кто получает пенсию более 8 тыс. грн в Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:01 Клиенты Ощадбанка не могут вернуть украденные деньги

06:00 Два года свободы — Украина вспоминает возвращение Херсона

05:50 Гривна укрепилась на валютном рынке — курс НБУ на понедельник

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

05:37 Пенсии до 100 тыс. грн не будет — почему урежут выплаты силовикам

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили