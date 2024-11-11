Недорогие объявления на OLX. На доске объявлений OLX.ua украинцы продают самые дорогие цены.

Фасад элитной гостиницы: viamichelin.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

OLX — безусловно самая популярная онлайн-платформа для продажи личных вещей, которые больше не нужны их владельцам. Ежедневно на этом сайте появляются сотни объявлений по продаже самых разных товаров. Большинство из них вполне обычные: смартфоны, бытовая техника, детские принадлежности, мебель и т.д. Однако среди них встречаются такие объявления, которые могут вас сильно удивить.

Новини.LIVE собрали самые странные и дорогие объявления на OLX и рассказывают, насколько удивительные вещи иногда пытаются продать украинцы.

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Румынский земснаряд

Первый в нашем списке — черпаковый земснаряд. Если вы не знаете, что такое черпаковый земснаряд, не переживайте, сейчас мы вам расскажем. Возможно, он был вам всегда нужен, а вы об этом просто не догадывались.

Земснаряд — это плавучее судно, оснащенное специальным оборудованием для выполнения подводных работ по углублению дна.

Согласно объявлению, характеристики земснаряда "Дунай" позволяют ему работать на глубине до 14 метров. Кроме того, он может выполнять работы на мелководье благодаря осадке в 1,9 метра. За все это придется заплатить 4 777 000 долларов. Приблизительно 197 миллионов 310 тысяч гривен.

Объявления по продаже черпакового земснаряда. Источник: OLX

Мощный генератор

Нет, это не обычный генератор, который можно увидеть возле кафе и магазинов в периоды отключений света. Этот агрегат, как указано в объявлении, способен обогреть дать горячую воду на целый микрорайон. Генератор изготовлен в 2011 году. Двигатель работает на природном газе и отработал 7000 часов.

Как отмечает автор объявления, агрегат полностью в рабочем состоянии. Вот только находится он в Польше. Но что-то подсказывает, что для того, кто готов выложить за него 12 миллионов долларов (почти 500 миллионов гривен) это не будет проблемой.

Объявления по продаже мощного генератора. Источник: OLX

Завод "Росово"

Да, вы все правильно поняли. На OLX можно купить производственные мощности завода по изготовлению автомобильных шин "Росава". Заплатив почти миллиард гривен, вы получите 50 объектов завода в Белой Церкви, общей площадью 333 272 м2. А также оборудование по производству шин — более 1000 позиций.

Объявления по продаже завода "Росава". Источник: OLX

Экскаватор

Если целый завод это вам слишком, можете приобрести экскаватор ЭКГ-5А. Как отмечается в профильных источниках, ЭКГ-5А — это электрическая полноповоротная карьерная механическая лопата на гусеничном ходу, предназначенная для выемки полезных ископаемых и пород. Правда, именно этот экскаватор, как написано в объявлении, находится в нерабочем состоянии. Что не мешает владельцу просить за него один миллиард гривен.

Объявления по продаже завода экскаватора. Источник: OLX

Элитная гостиница

Последнее и самое дорогое объявление в нашем списке. Во Львове продают элитную гостиницу, расположенную в центральной части города. В объявлении указано, что у отеля пять этажей, хорошие коммуникации и парковка. Общая площадь гостиницы составляет 5 500 м2. Чтобы стать счастливым владельцем гостиничного бизнеса, вам придется заплатить 30 миллионов долларов. Приблизительно 1 миллиард 239 миллионов гривен.

Объявления по продаже завода элитной гостиницы. Источник: OLX

Напомним, мы рассказывали, что на OLX выставили на продажу двигатель от дрона "шахед". Продавец оценил двигатель в 40 тысяч гривен.

Также мы писали, что старшеклассник заказал на OLX айфон и скрылся с ним из Новой почты. У парня не было денег на покупку гаджета, поэтому он решил его утащить.