Нові правила перетину кордону з ЄС в Україні у листопаді

Контроль на кордоні. Фото: 24tv.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З 10 листопада 2024 року у країнах ЄС почнуть діяти нові правила перетину кордону. Впроваджується нова IT-система — EES (Entry/Exit System).

Новини.LIVE розповідають, що зміниться в правилах перетину кордону з ЄС через впровадження системи EES.

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Нова система автоматично фіксуватиме в'їзд та виїзд усіх іноземців, які прибувають до Шенгенської зони, включаючи громадян країн, які не входять до ЄС, таких як Україна. Важливо відзначити, що безвіз для українців залишається чинним, і жодних додаткових податків чи зборів не вводиться. Нововведення стосуються виключно процедур перевірки документів.

Після запуску EES замість штампів у паспорті використовуватиметься сканування обличчя та відбитків пальців. Біометричні дані (фото обличчя та відбитки пальців) зніматимуться при першому в'їзді та зберігатимуться в системі протягом трьох років.

Повторне надання даних буде вже не потрібно. При наступних перетинах кордонів достатньо просканувати паспорт у терміналі самообслуговування, і реєстрація пройде автоматично.

Нагадаємо, у Польщі змінили процедуру перетину кордону з неповнолітніми дітьми, які мають тимчасовий прихисток у країні (PESEL UKR). Тепер важливо слідкувати за статусом PESEL UKR, щоб уникнути проблем з перетином кордону.

Раніше ми писали про те, що іноземцям не забороняється виїзд за межі України під час воєнного стану. Але українців із подвійним громадянством співробітники ДПСУ сприймають перш за все як громадян України, тому їх за кордон не випустять.