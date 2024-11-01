Нові правила перетину кордону з ЄС в Україні у листопаді

Что изменится с ноября — новые правила пересечения границы
С 10 ноября 2024 г. в странах ЕС начнут действовать новые правила пересечения границы. Внедряется новая IT-система – EES (Entry/Exit System).
Новини.LIVE рассказывают, что изменится в правилах пересечения границы с ЕС из-за внедрения системы EES.
Как изменится порядок пересечения границы в ноябре
Новая система будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев, прибывающих в Шенгенскую зону, включая граждан стран, не входящих в ЕС, таких как Украина. Важно отметить, что безвиз для украинцев остается в силе, и никаких дополнительных налогов или сборов не вводится. Нововведения касаются только процедур проверки документов.
После запуска EES вместо штампов в паспорте будет использоваться сканирование лица и отпечатков пальцев. Биометрические данные (фото лица и отпечатки пальцев) будут сниматься при первом въезде и сохраняться в системе в течение трех лет.
Повторное предоставление данных будет уже не нужно. При последующих пересечениях границ достаточно просканировать паспорт в терминале самообслуживания и регистрация пройдет автоматически.
Напомним, в Польше изменили процедуру пересечения границы с несовершеннолетними детьми, имеющими временное убежище в стране (PESEL UKR). Теперь важно следить за статусом PESEL UKR, чтобы избежать проблем с пересечением границы.
Ранее мы писали о том, что иностранцам не запрещается выезд за пределы Украины во время военного положения. Но украинцев с двойным гражданством сотрудники ГНСУ воспринимают, прежде всего, как граждан Украины, поэтому их за границу не выпустят.
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