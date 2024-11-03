Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Що зміниться з 1 листопада — хто має право на виплати ВПО arrow

Що зміниться з 1 листопада — хто має право на виплати ВПО

3 листопада 2024 06:07
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Якими будуть виплати ВПО для українців з 1 листопада 2024 року
Гроші у руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні статус внутрішньо переміщених осіб мають 4,6 мільйона осіб, але виплати отримують лише 1,5 мільйона з них. З цього числа 1,2 мільйона осіб отримують допомогу на оренду житла. У серпні термін цієї допомоги для значної частини ВПО завершився. Аби підтримати переселенців уряд продовжив ці виплати з 1 вересня ще на шість місяців — до лютого 2025 року.

Новини.LIVE розповідають, як зміняться виплати ВПО з 1 листопада.

Читайте також:

Якими будуть виплати ВПО у листопаді

У листопаді для найуразливіших категорій переселенців кошти будуть зараховуватися автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви:

  • пенсіонерам із пенсією не вище 9444 грн;
  • людям з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю до 18 років та тяжко хворим;
  • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування до 23 років, а також батькам-вихователям та прийомним батькам.

Розмір допомоги складає:

  • 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей;
  • 2000 грн для інших осіб.

Виплати здійснюються двічі на місяць — 15 та 28 числа.

Крім того, інші категорії ВПО можуть претендувати на допомогу від держави за дотримання таких умов:

  • сім'ї з дітьми до 14 років, які проживають у зонах активних чи потенційних бойових дій, або у безпечних регіонах, де немає можливості навчатися очно;
  • сім'ї, де один із членів доглядає людину з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років або важко хворою дитиною;
  • діти віком до 14 років, які прибули без батьків, на підставі заяви родичів;
  • вагітні жінки, починаючи з 30-го тижня вагітності.

Ці категорії можуть у листопаді подати заяву на призначення чи продовження виплат.

Нагадаємо, демограф назвав кількість біженців, які повернуться в Україну. На його думку, після війни чисельність населення становитиме приблизно 30 млн осіб.

Раніше ми писали про те, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк переконана, що державна політика щодо підтримки тимчасово переміщених осіб зазнала провалу.  Вона зазначила, що державна програма "єОселя" не доступна для більшості внутрішніх біженців.

Україна виплати ВПО гроші соцвиплати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на мідь в листопаді — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:30 Виплати родичам на похорон воїна — розмір грошової допомоги

06:30 Ціни на кукурудзу — скільки коштує зерно на початку листопада

06:29 Чехам офіційно можна долучитись до ЗСУ — скільки отримали дозвіл

06:22 Чи зупинять вас на блокпосту, якщо в машині є військовий

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Ексклюзив

06:11 Оплата комунальних послуг — чи вистачить грошей у львів'ян

06:10 Що буде з пенсіями наступного року — деталі реформи

06:07 Що зміниться з 1 листопада — хто має право на виплати ВПО

06:01 Ощадбанк блокує пенсійні виплати — чи допомогає суд

05:29 Як зміняться пенсії з листопада — у кого буде право на надбавку

06:40 Ціни на мідь в листопаді — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:30 Виплати родичам на похорон воїна — розмір грошової допомоги

06:30 Ціни на кукурудзу — скільки коштує зерно на початку листопада

06:29 Чехам офіційно можна долучитись до ЗСУ — скільки отримали дозвіл

06:22 Чи зупинять вас на блокпосту, якщо в машині є військовий

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Ексклюзив

06:11 Оплата комунальних послуг — чи вистачить грошей у львів'ян

06:10 Що буде з пенсіями наступного року — деталі реформи

06:07 Що зміниться з 1 листопада — хто має право на виплати ВПО

06:01 Ощадбанк блокує пенсійні виплати — чи допомогає суд

05:29 Як зміняться пенсії з листопада — у кого буде право на надбавку

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі

24 жовтня 2024

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині