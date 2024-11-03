Якими будуть виплати ВПО для українців з 1 листопада 2024 року

Гроші у руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні статус внутрішньо переміщених осіб мають 4,6 мільйона осіб, але виплати отримують лише 1,5 мільйона з них. З цього числа 1,2 мільйона осіб отримують допомогу на оренду житла. У серпні термін цієї допомоги для значної частини ВПО завершився. Аби підтримати переселенців уряд продовжив ці виплати з 1 вересня ще на шість місяців — до лютого 2025 року.

Новини.LIVE розповідають, як зміняться виплати ВПО з 1 листопада.

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Якими будуть виплати ВПО у листопаді

У листопаді для найуразливіших категорій переселенців кошти будуть зараховуватися автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви:

пенсіонерам із пенсією не вище 9444 грн;

людям з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю до 18 років та тяжко хворим;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування до 23 років, а також батькам-вихователям та прийомним батькам.

Розмір допомоги складає:

3000 грн для людей з інвалідністю та дітей;

2000 грн для інших осіб.

Виплати здійснюються двічі на місяць — 15 та 28 числа.

Крім того, інші категорії ВПО можуть претендувати на допомогу від держави за дотримання таких умов:

сім'ї з дітьми до 14 років, які проживають у зонах активних чи потенційних бойових дій, або у безпечних регіонах, де немає можливості навчатися очно;

сім'ї, де один із членів доглядає людину з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років або важко хворою дитиною;

діти віком до 14 років, які прибули без батьків, на підставі заяви родичів;

вагітні жінки, починаючи з 30-го тижня вагітності.

Ці категорії можуть у листопаді подати заяву на призначення чи продовження виплат.

Нагадаємо, демограф назвав кількість біженців, які повернуться в Україну. На його думку, після війни чисельність населення становитиме приблизно 30 млн осіб.

Раніше ми писали про те, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк переконана, що державна політика щодо підтримки тимчасово переміщених осіб зазнала провалу. Вона зазначила, що державна програма "єОселя" не доступна для більшості внутрішніх біженців.