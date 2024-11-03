Какими будут выплаты ВПЛ для украинцев с 1 ноября 2024 года

Что изменится с 1 ноября — кто имеет право на выплаты ВПЛ
В Украине статус внутренне перемещенных лиц имеют 4,6 миллиона человек, но выплаты получают всего 1,5 миллиона из них. Из этого числа 1,2 миллиона человек получают пособие на аренду жилья. В августе срок этой помощи для значительной части ВПЛ закончился. Чтобы поддержать переселенцев, правительство продлило эти выплаты с 1 сентября еще на шесть месяцев — до февраля 2025 года.
Новини.LIVE рассказывают, как изменятся выплаты ВПЛ с 1 ноября.
Какими будут выплаты ВПЛ в ноябре
В ноябре для самых уязвимых категорий переселенцев средства будут зачисляться автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления:
- пенсионерам с пенсией не выше 9444 грн.;
- людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью до 18 лет и тяжело больным;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.
Размер помощи составляет:
- 3000 грн. для людей с инвалидностью и детей;
- 2000 грн для других лиц.
Выплаты производятся дважды в месяц — 15 и 28 числа.
Кроме того, другие категории ВПЛ могут претендовать на помощь от государства при соблюдении следующих условий:
- семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зонах активных или потенциальных боевых действий или в безопасных регионах, где нет возможности учиться очно;
- семьи, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжело больным ребенком;
- дети в возрасте до 14 лет, прибывшие без родителей, на основании заявления родственников;
- беременные женщины, начиная с 30-й недели беременности.
Эти категории могут в ноябре подать заявление на назначение или продление выплат.
Напомним, демограф назвал количество беженцев, которые вернутся в Украину. По его мнению, после войны численность населения будет составлять около 30 млн человек.
Ранее мы писали о том, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк убеждена, что государственная политика по поддержке временно перемещенных лиц потерпела провал. Она отметила, что государственная программа "еОселя" не доступна для большинства внутренних беженцев.
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