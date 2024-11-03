Какими будут выплаты ВПЛ для украинцев с 1 ноября 2024 года

Деньги в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине статус внутренне перемещенных лиц имеют 4,6 миллиона человек, но выплаты получают всего 1,5 миллиона из них. Из этого числа 1,2 миллиона человек получают пособие на аренду жилья. В августе срок этой помощи для значительной части ВПЛ закончился. Чтобы поддержать переселенцев, правительство продлило эти выплаты с 1 сентября еще на шесть месяцев — до февраля 2025 года.

Новини.LIVE рассказывают, как изменятся выплаты ВПЛ с 1 ноября.

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Какими будут выплаты ВПЛ в ноябре

В ноябре для самых уязвимых категорий переселенцев средства будут зачисляться автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления:

пенсионерам с пенсией не выше 9444 грн.;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью до 18 лет и тяжело больным;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Размер помощи составляет:

3000 грн. для людей с инвалидностью и детей;

2000 грн для других лиц.

Выплаты производятся дважды в месяц — 15 и 28 числа.

Кроме того, другие категории ВПЛ могут претендовать на помощь от государства при соблюдении следующих условий:

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зонах активных или потенциальных боевых действий или в безопасных регионах, где нет возможности учиться очно;

семьи, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжело больным ребенком;

дети в возрасте до 14 лет, прибывшие без родителей, на основании заявления родственников;

беременные женщины, начиная с 30-й недели беременности.

Эти категории могут в ноябре подать заявление на назначение или продление выплат.

Напомним, демограф назвал количество беженцев, которые вернутся в Украину. По его мнению, после войны численность населения будет составлять около 30 млн человек.

Ранее мы писали о том, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк убеждена, что государственная политика по поддержке временно перемещенных лиц потерпела провал. Она отметила, что государственная программа "еОселя" не доступна для большинства внутренних беженцев.