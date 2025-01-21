Что изменится в Украине после инаугурации Трампа: перспективы мира и помощи

Дональд Трамп во время митинга. Фото: Evelyn Hockstein/Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В понедельник, 20 февраля, в ротонде Капитолия США состоялась инаугурация Дональда Трампа. Он принял присягу как 47-й президент США, официально вступив в должность. Трамп вернулся в Белый дом после первого срока, неудачной попытки переизбрания и четырехлетнего перерыва. Подобное удалось лишь одному американскому президенту — Гроверу Кливленду. Дональд Трамп и его окружение неоднократно критиковали украинскую власть, обвиняя ее в коррупции, а также обещали сократить военную помощь и завершить войну в кратчайшие сроки.

Новини.LIVE рассказывают, чего ждать украинцам от президентства Трампа, остановит ли он войну и какой будет помощь от США.

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Закончит ли Дональд Трамп Войну в Украине

Дональд Трамп, ставший полноценным главой американского государства, во время избирательной кампании неоднократно заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа. Также он обвинял администрацию Джо Байдена в том, что она не пытается вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Когда я говорю так, я собираюсь достичь урегулирования очень быстро. У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я — единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся", — подчеркивал Трамп во время своего выступления.

Из-за подобных заявлений Дональда Трампа многие выражают обеспокоенность тем, что смена президента США может привести к усилению давления на Украину с целью подписания мирного соглашения на невыгодных условиях. Эти опасения усиливаются из-за блокирования военной помощи Украине, которое ранее осуществляли республиканцы.

Кроме того, должность вице-президента США занял Джей Ди Вэнс — ветеран, автор популярных книг, предприниматель и сенатор от Огайо. За время полномасштабного вторжения России в Украину Вэнс неоднократно высказывал скептицизм относительно американской поддержки Киева. Он выступал против военной и финансовой помощи Украине, называл Украину "одной из самых коррумпированных стран мира", предлагал "мирные" инициативы и настаивал на переговорах с Владимиром Путиным.

"Мы уже отправили, возможно, уже более 130 миллиардов долларов в самую коррумпированную страну на планете, и мы не имеем представления, как эти ресурсы были потрачены", — говорил Джей Ди Вэнс.

В 2023 году Вэнс вместе с 18 республиканскими коллегами направил президенту Байдену обращение с призывом прекратить "безграничную помощь" Украине.

"Мы решительно выступаем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с разработанной четкой дипломатической стратегией довести эту войну до быстрого завершения", — было сказано в письме.

По мнению Вэнса, достижение мира в Украине может включать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией территориях, при этом Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

При этом, за несколько дней до инаугурации, советники Трампа признали, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше времени.

Двое соратников Трампа, которые обсуждали войну в Украине с избранным президентом, сообщили агентству Reuters, что рассматривают сроки в несколько месяцев для установления мира. Эти оценки совпадают с замечаниями нового спецпредставителя Трампа по вопросам России и Украины, отставного генерал-лейтенанта Кита Келлогга, который заявил, что хотел бы найти "решение" войны в течение 100 дней.

Это значительно превышает первоначальные сроки Трампа, который многократно заявлял, что может заключить соглашение между Украиной и Россией в первый же день своего пребывания в должности, если не раньше.

После выборов Трамп еще больше отступил от своей риторики и начал говорить, что он прекратит войну, не предлагая никаких сроков. Также он заявил, что закончить войну в Украине будет сложнее, чем достичь прекращения огня в Газе.

"Я думаю на самом деле более сложной будет ситуация между Россией и Украиной. Я вижу, что это сложнее", — сказал Трамп во время пресс-конференции в декабре.

Впрочем, накануне своей инаугурации Трамп снова пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.

"Я закончу войну в Украине, остановлю хаос на Ближнем Востоке и не допущу Третьей мировой войны — и вы даже не представляете, насколько мы близки к этому", — сказал республиканец.

К тому же как стало известно CNN президент США поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после своей инаугурации. По словам источников издания, одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки положить конец войне в Украине.

Что говорят эксперты по поводу окончания войны в Украине

По словам эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, от Трампа ждут четкой стратегии, поскольку на самом деле таких документов, ни по Украине, ни по Китаю или другим направлениям президент США не имеет до сих пор.

"Трамп хочет, чтобы мирные переговоры начались и этому предшествовало прекращение огня. Но действия Трампа пока исключительно тактические: прекратить огонь и начать переговоры, а дальше как карта ляжет", — отметил эксперт.

Впрочем, Краев подчеркнул, что со времен своей избирательной кампании Дональд Трамп стал более реалистичным в своих оценках войны в Украине и добавил, что для Дональда Трампа невозможно просто позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы остановить войну, поскольку это априори нереалистично.

По его словам, единственный способ завершить войну за 24 часа — это капитуляция. При этом из-за особенностей своего характера Трамп вряд ли уступит Путину, поскольку для него крайне важно не выглядеть слабым.

Также Краев не считает, что Трамп отменит разрешение наносить удары по территории России американским оружием. Эксперт считает, что такой риск минимален, поскольку окружение Трампа, включая его советников, уже высказалось против отмены этого решения.

Основатель Института американистики Владислав Фарапонов, комментируя ожидания после инаугурации Трампа, подчеркнул, что республиканская администрация, как правило, действует более практично и прагматично как в своих решениях, так и в риторике.

"В общем, в частности в этой администрации действительно будет преобладать подход America first (сперва Америка — ред.), но по моему мнению Украина не должна демонстрировать, что мы как-то боимся этой концепции, потому что концепция America first не означает, что Украину сдадут. Генерал Келлогг намекает на переговоры, но он понимает почему Украина не может вступить в невыгодные переговоры для себя", — отметил Фарапонов.

Остановит ли Дональд Трамп помощь Украине

Какой будет помощь для Украины при президентстве Трампа зависит в первую очередь от выбранной им стратегии по войне в Украине. При этом после победы на выборах Трамп практически не говорил о том, какой будет политика его администрации в отношении российско-украинской войны.

Следует отметить, что сам Трамп и его окружение часто критиковали украинскую власть, усматривая в ее действиях коррупцию. В частности предприниматель и инженер, основатель компаний SpaceX и Tesla, а ныне глава недавно созданного Департамента повышения эффективности государственного управления в администрации Дональда Трампа Илон Маск называл президента Украины Владимира Зеленского "чемпионом всех времен" по ограблениям, имея в виду предоставление Украине помощи в войне с Россией.

Сам Трамп не исключает возможности уменьшения помощи Украине. В интервью NBC News, отвечая на вопрос журналистки о том, стоит ли Украине готовиться к сокращению помощи от США, когда он вернется в Белый дом, Трамп заявил: "Возможно. Конечно".

Как пишет Financial Times Дональд Трамп планирует продолжать оказывать поддержку Украине после вступления в должность президента США. Однако, по информации источников из его команды, он намерен требовать от членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

При этом Трамп стремится переложить основную часть военной помощи Украине на европейские страны, сокращая финансовую поддержку США. Он уже оказывает давление на европейских союзников, призывая их активнее помогать Украине, одновременно сигнализируя, что американская помощь в сфере безопасности будет уменьшаться.

В Европе же рассчитывают, что поддержка Украины со стороны США и стран Евросоюза продолжится на прежнем уровне. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине и после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.

Тем временем аналитический отчет Американского института предпринимательства указывает на то, что возможная победа России в войне против Украины потребует значительного увеличения военных расходов Пентагона — более чем на 800 миллиардов долларов до 2029 года. Это, как отмечают эксперты, окажется значительно дороже, чем продолжение поставок вооружения Украине.

Снижение финансовой поддержки может повлиять на экономическую стабильность Украины, особенно в условиях продолжения войны. В государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрены внешние заимствования в размере 1,658 трлн гривен (36,9 млрд долларов при курсе 45 грн/доллар).

Из этой суммы ожидается, что Международный валютный фонд предоставит 2,7 млрд долларов, Европейский Союз — 11,9 млрд долларов, а Международный банк реконструкции и развития (включая поддержку США) -= 3,1 млрд долларов. Кроме того, Украина планирует привлечь 19,1 млрд долларов от других кредиторов.

Сокращение финансовой помощи со стороны США или других международных партнеров, безусловно, может повлиять на курс доллара в Украине. Однако эксперты считают, что это не повлияет на краткосрочную перспективу. В то же время большинство специалистов прогнозируют постепенное ослабление гривны в 2025 году. Если же возникнут задержки или отказ в предоставлении финансовой помощи, это может привести к более серьезным изменениям на валютном рынке.

Напомним, в США возлагают большие надежды на второй срок Дональда Трампа на посту президента. Американцы высказали свои ожидания от нового периода его правления.

Кроме того, Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после инаугурации. Одной из целей этого разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки завершить войну в Украине.