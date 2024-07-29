Какими будут тарифы на электроэнергию для украинцев с 1 августа 2024 года

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В августе украинцы могут не переживать по поводу повышения тарифов на электроэнергию. В последний месяц лета стоимость этих услуг в Украине не будет повышаться.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на электроэнергию с 1 августа.

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С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения вырос с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч и будет действовать до конца апреля 2025 года.

Таким образом, в августе 2024 года стоимость электроэнергии составит 4,32 грн/кВт-ч.

Для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах с электроотопительными установками, с 1 октября по 1 марта при потреблении до 2000 кВт в месяц тариф будет 2,64 грн/кВт-ч, а за превышение этого объема — 4,32 грн/кВт-ч. С 1 мая по 30 сентября тариф 4,32 грн/кВт-ч будет применяться ко всему объему потребления.

Кроме того, в августе 2024 года "ночной" тариф при наличии двухзонного счетчика составит 2,16 грн/кВт-ч. Установив двухзонный счетчик, можно оплачивать электроэнергию с 23:00 до 07:00 за половину стандартного тарифа.

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой украинцы просили отменить повышение цен на электроэнергию во время войны. Глава государства дал ряд распоряжений.

Также мы писали, что в августе 2024 граждане получат новые платежки за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.