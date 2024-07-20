Цены на продукты в Украине по состоянию на 17 июля 2024 года. Как изменилась стоимость продуктов в Украине из-за отключения света

Мужчина выбирает продукты в супермаркете. Фото: Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине наблюдается аномальная жара, которая сопровождаться рекордно длительными отключениями электроэнергии. Света может не быть полдня и дольше. В результате отечественный ритейл испытывает серьезные трудности. Ситуацию усугубляет повышение тарифов на электроэнергию и рост цен на топливо. Эти факторы оказывают серьезное влияние на цены на продукты в украинских супермаркетах.

Новини.LIVE проанализировали цены на продукты в супермаркетах и рассказывают, на сколько они выросли из-за отключений света.

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Если дефицит электроэнергии сохранится на нынешнем уровне, это приведет к повышению цен на молочные, мясные и хлебобулочные изделия.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Школу подготовки к отключению электроэнергии аграрии начали еще с осени 2022 года, но сейчас ситуация более тяжелая, потому что серьезные потери в энергетической отрасли. Особенно это критически в животноводстве. Вся молочно-товарная ферма подключена к генерации, потому что все процессы от доения до хранения молока требуют электричества", — отметил он.

Марчук добавил, что ферма на 500 голов требует на 1 час до 100 кВт электроэнергии. Чтобы обеспечить ее электроэнергией, нужно закупать значительные объемы дизтоплива. Соответственно, растет расходная часть. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, молочная продукция в закупке за июнь-июль уже выросла на 3-5%.

По его словам, если отключения электроэнергии сохранятся на текущем уровне, это приведет к повышению цен на молочные, мясные и хлебобулочные изделия.

При этом давление на стоимость продуктов оказывают не только длительные отключения электроэнергии. Кроме этого, расти цены на пищевые продукты заставляют повышение стоимости горючего, нехватка персонала, девальвация гривны и удорожание логистики.

Эксперты отмечают, что в течение года цены на украинских АЗС могут вырасти примерно на 1,5-2 грн/л: бензин — до 57 грн/л, а дизельное топливо — до 55 грн/л.

По словам Марчука, первый этап повышения цен на топливо придется на начало жатвы, что негативно повлияет на аграриев, которые не могут сделать запасы топлива.

Кроме того, производители хлеба утверждают, что нынешние условия диктуют необходимость повышения цены этого продукта. По их словам, цена хлеба вырастет на всех заводах.

Это связано с увеличением стоимости муки, перебоями в снабжении электроэнергией и нехваткой персонала. По прогнозам, это приведет к повышению стоимости буханки на 30%.

Как изменились цены на скоропортящиеся продукты в Украине

Для анализа изменения цен на продукты в Украине из-за отключений света мы использовали данные об их стоимости с портала о финансах и инвестициях "Минифин". Мы сравнили цены на скоропортящиеся продукты в начале лета и сейчас.

Сравнение цен на скоропортящиеся продукты. Инфографика: Новини.LIVE​​​​

Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 июня Цена в грн на 17 июля Разница цен Масло 73%, 200 г 79,65 80,70 +1,3% Молоко 2,6%, 900 мл 43,09 42,28 -1,8% Творог твердый традиционный 50%, 1 кг 416,39 416,62 - Колбаса "Докторская", 1 кг 358,79 346,31 -3,4% Колбаса "Брауншвейская", 1 кг 818,32 860,90 +5,2% Сосиски "Филейные", 1 кг 221,05 199,80 -9,6% Карп потрошеный, 1 кг 202,13 229,00 +13,2% Сельдь слабосоленая, 1 кг 155,87 132,50 -14,9% Скумбрия свежемороженая, 1 кг 154,00 185,00 +20,1% Говядина, гуляш, 1 кг 280,54 291,05 +3,7% Курятина, филе, 1 кг 162,61 156,30 -3,8% Свинина, ошеек, 1 кг 255,79 269,63 +5,4%

Как видим, подорожание коснулось только определенных видов продуктов. Некоторые позиции из указанного списка, наоборот, потеряли в стоимости по сравнению с началом лета. Цены упали на молоко, "Докторскую" колбасу, сосиски "Филейные" слабосоленую сельдь и куриное филе. Больше всего потеряла в цене слабосоленая сельдь, ее стоимость упала почти на 15%.

А вот масло, "Брауншвейгская" колбаса, потрошеный карп, свежемороженая скумбрия, говядина гуляш и свиной ошеек, наоборот, подорожали. Причем больше всего в цене выросла скумбрия. Ее стоимость увеличилась на 20%.

Напомним, мы писали какие продукты нельзя покупать в жару. В настоящее время во многих магазинах должным образом не работают морозильные камеры и холодильники.

Также мы говорили, что в Украине фиксируют стремительное снижение стоимости картофеля урожая 2024 года. Цена всего за неделю упала на 26%.