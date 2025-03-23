Посевная кампания 2025 — что известно

Посевная в Украине. Фото: УНИАН

В Украине уже стартовала посевная кампания 2025, и по состоянию на 20 марта аграрии засеяли более 250 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Активный посев продолжается на полях в 19 регионах страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

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По данным ведомства, сейчас наибольшая площадь посевов приходится на:

ячмень — 133,5 тыс. га;

горох — 57 тыс. га;

яровую пшеницу — 36,7 тыс. га;

овес — 16,9 тыс. га.

Всего, по данным Минагрополитики, в 2025 году в Украине планируют посеять более 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года.

О чем еще стоит знать

Россияне возобновили кражу украинского зерна с захваченных территорий. Известно, что оккупанты грузовиками вывозят зерно из Херсонской и Запорожской областей, а затем судами перевозят его в Новороссийск.

Напомним, в ЕС размышляют над тем, чтобы восстановить довоенные квоты на поставки украинской агропродукции. Вероятно, это произойдет после 5 июня 2025 года.

Также напомним, недавно Украина возобновила агроторговлю с Китаем. Этой стране фермеры будут поставлять, в частности, горох.