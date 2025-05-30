Що не можна перевозити у поїздах Укрзалізниці у 2025 році — список

Поїзд Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Telegram

В умовах повномасштабної війни з РФ в Україні продовжує діяти повна заборона на польоти цивільної авіації. Тож українці, які до війни подорожували за кордон літаками, тепер користуються залізничним транспортом. При цьому важливо знати, що під час воєнного стану діють обмеження на перевезення певних речей в поїздах.

Про це йдеться на сайті Dovidka.info.

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За словами фахівців, до заборонених речей належать:

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вогнепальна зброя, набої, гранати або спецзасоби, якщо ви не військовий або якщо ця зброя не зареєстрована;

вибухівка;

холодна зброя без дозволу на неї (виняток — кухонні, спортивні або мисливські ножі);

наркотики, психотропи та отруйні речовини;

самозаймисті речовини (білий фосфор чи фосфористий і кремнієвий водень);

легкозаймисті речовини, наприклад, бензин або ацетон;

радіоактивні речовини;

вживані газові балони.

Зазначається, що повідомити про підозрілі предмети, які на вашу думку перевозить сусід по вагону, можна працівнику УЗ або правоохоронцям.

"Поліцейські проведуть перевірку, порушникові може загрожувати штраф або кримінальне покарання", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що пасажири Укрзалізниці повинні доплачувати за багаж, який перевищує допустимі параметри. Такі обмеження діють задля безпеки самих пасажирів. Дізнавайтесь також, як українцям економити на залізничних квитках.