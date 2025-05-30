Что нельзя перевозить в поездах Укрзализныци в 2025 году — список

Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Telegram

В условиях полномасштабной войны с РФ в Украине продолжает действовать полный запрет на полеты гражданской авиации. Поэтому украинцы, которые до войны путешествовали за границу на самолетах, теперь пользуются железнодорожным транспортом. При этом важно знать, что во время военного положения действуют ограничения на перевозку определенных вещей в поездах.

Об этом говорится на сайте Dovidka.info.

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По словам специалистов, к запрещенным вещам относятся:

огнестрельное оружие, патроны, гранаты или спецсредства, если вы не военный или если это оружие не зарегистрировано;

взрывчатка;

холодное оружие без разрешения на него (исключение — кухонные, спортивные или охотничьи ножи);

наркотики, психотропы и ядовитые вещества;

самовоспламеняющиеся вещества (белый фосфор или фосфористый и кремниевый водород);

легковоспламеняющиеся вещества, например, бензин или ацетон;

радиоактивные вещества;

использованные газовые баллоны.

Отмечается, что сообщить о подозрительных предметах, которые по вашему мнению перевозит сосед по вагону, можно работнику УЗ или правоохранителям.

"Полицейские проведут проверку, нарушителю может грозить штраф или уголовное наказание", — говорится в сообщении.

Напомним, что пассажиры Укрзализныци должны доплачивать за багаж, который превышает допустимые параметры. Такие ограничения действуют для безопасности самих пассажиров. Узнавайте также, как украинцам экономить на железнодорожных билетах.