Виплати для ВПО у 2025 році — скільки грошей виділять на підтримку переселенців

Гривні в гаманці. Фото: Pexels

Через війну багато українців були вимушені покинути свої домівки та переїхали в більш безпечні регіони країни. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) держава забезпечує різносторонню підтримку, зокрема й фінансову.

Про те, які зміни було внесено в проєкт держбюджету на 2025 рік та скільки грошей піде на підтримку ВПО, розповів народний депутат України, Голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

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Кабмін подав на розгляд Верховної Ради проєкт держбюджету-2025 для другого читання, в якому передбачено збільшення витрат Мінсоцполітики на 1,4 млрд грн. З цієї суми:

1 млрд грн планується виділити на допомогу для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО),

328,6 млн грн направлять на денний догляд за дітьми з інвалідністю.

За словами депутата, члени парламентської ТСК, частково досягли врахування поправки, яка пропонувала виділити додаткові 9 млрд грн на підтримку ВПО.

"Продовжуємо роботу щодо прийняття нашого законопроєкта 10382 про справедливі критерії виплати допомоги на проживання ВПО, а також внесення змін до Порядку здійснення цих виплат, затвердженого постановою Уряду 332 — задля розширення категорій отримувачів 2 та 3 тис. грн", — наголошує Павло Фролов.

Це рішення стало можливим завдяки тиску на уряд та злагодженим зусиллям парламентської ТСК і громадської організації "ВПО України".

Раніше ми писали, що в Україні 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, але виплати отримують лише 1,5 мільйона, з яких 1,2 мільйона — допомогу на оренду житла. У серпні ця допомога для багатьох завершилася, але уряд продовжив її на шість місяців — до лютого 2025 року.

Власники житла, які прихистили ВПО, у листопаді отримають компенсації від держави. Програму "Прихисток" продовжено до кінця 2024 року.