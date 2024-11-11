Выплаты для ВПЛ в 2025 году — сколько денег выделят в поддержку переселенцев

Гривны в кошельке. Фото: Pexels

Из-за войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и переехали в более безопасные регионы страны. Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) государство обеспечивает разностороннюю поддержку, в том числе и финансовую.

О том, какие изменения были внесены в проект госбюджета на 2025 год и сколько денег пойдет на поддержку ВПЛ, рассказал народный депутат Украины, председатель Специальной комиссии по защите ВПЛ Павел Фролов.

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Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета-2025 для второго чтения, в котором предусмотрено увеличение расходов Минсоцполитики на 1,4 млрд грн. Из этой суммы:

1 млрд грн планируется выделить на помощь для проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ),

328,6 млн грн направят на дневной уход за детьми с инвалидностью.

По словам депутата, члены парламентской ВСК, частично достигли учета поправки, предлагавшей выделить дополнительные 9 млрд грн в поддержку ВПЛ.

"Продолжаем работу по принятию нашего законопроекта 10382 о справедливых критериях выплаты пособия на проживание ВПЛ, а также внесения изменений в Порядок осуществления этих выплат, утвержденный постановлением Правительства 332 — для расширения категорий получателей 2 и 3 тыс. грн", — отмечает Павел Фролов.

Это решение стало возможным благодаря давлению на правительство и слаженным усилиям парламентской ВСК и общественной организации "ВПО Украины".

Ранее мы писали, что в Украине 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, но выплаты получают только 1,5 миллиона, из которых 1,2 миллиона — помощь на аренду жилья. В августе эта помощь для многих завершилась, но правительство продлило ее на шесть месяцев — до февраля 2025 года.

Владельцы жилья, приютившие ВПЛ, в ноябре получат компенсации от государства. Программа "Прихисток" продлена до конца 2024 года.