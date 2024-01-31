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Что будет с ценами на продукты в ближайшее время — прогноз эксперта

31 января 2024 04:18
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Что будет с ценами на продукты в ближайшее время — прогноз эксперта
Человек выбирает продукты в магазине. Фото: optichamber.nl
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине могут измениться цены на базовые продукты. Речь идет о гречке, муке и хлебе. В частности, стоимость популярной крупы может снизиться на 5-7% — до 25-27 грн/кг.

Соответствующий прогноз озвучила главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики", в комментарии The Page Светлана Черемиссина.

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Что будет с ценами на продукты 2024 года

По ее словам, продукты могут подешеветь из-за того, что в 2023 году урожай этой культуры оказался рекордным — 207,5 тыс. тонн.

"Стоимость муки будет оставаться стабильной в пределах 15-17 грн/кг, а других видов круп – риса, пшена и т.д. – может испытать незначительные колебания в пределах 3-5%", — говорится в сообщении.

В то же время, эксперт прогнозирует, что ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия в диапазоне 0,5-1% в месяц.

"За первое полугодие хлеб пшеничный из муки высшего сорта может стоить 45-46 грн/кг, хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожает до 37-38 грн/кг, хлеб ржаной – до 39-40 грн/кг, батон – до 25- 26 грн за 500 г", — сказала она.

Напомним, на украинском рынке стремительно растут цены на картофель. Один из самых доступных продуктов сейчас реализуется в среднем в четыре раза дороже против прошлого года.

Между тем, в торгово-промышленной палате Украины предупреждают о непростой ситуации в 2024 году. Ряд продуктов станут дефицитными, а цены заоблачные.

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