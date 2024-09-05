Цены на арбузы в конце сезона выросли — сколько стоят в сентябре

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в сентябре 2024 года завершается сезон арбузов, поэтому цены начали ползти вверх. Несмотря на подорожание, стоимость этой ягоды остается на самом низком уровне за последние годы.

Об этом свидетельствуют данные оптового рынка сельхозпродукции "Шувар" во Львове, пишет AgroTimes.

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Как сообщает пресс-служба рынка, цены на арбузы в опте за неделю выросли на 13%, прибавив несколько гривен. Если на прошлой неделе продавали по 10,5 грн/кг, то сейчас за 13,7 грн/кг.

Стоимость остается на самом низком уровне за последние годы, в частности, в прошлом году в это же время в среднем арбузы продавали за 15,7 грн/кг.

Сейчас потребление украинцами арбузов снизилось, в то время как объемы остаются стабильными. Ключевые регионы поставок, в частности Закарпатье, сохранили свои позиции как главных поставщиков на рынок. Однако на фоне завершения сезона можно ожидать дальнейшего роста цен на остаточные объемы этой бахчевой ягоды.

"Уже начался постепенный рост, поскольку сезон близится к завершению", — заявили в отделе маркетинга рынка "Шувар".

Какие цены на арбузы предлагают магазины

В крупных сетях магазинов арбузы продают в среднем по 16 грн/кг. Стоимость колеблется от 13,99 до 16 грн/кг:

в АТБ — 15,95 грн/кг;

в Сильпо — 16,54 грн/кг;

в Форе — 15,90 грн/кг;

в Varus — 15,90 грн/кг.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в этом году может возникнуть дефицит гречки из-за уменьшения площадей посевов и неблагоприятных погодных условий. В результате цены на этот продукт могут значительно возрасти.

Ранее мы писали, что прогнозы по ценам на украинском рынке фруктов и овощей достаточно неоднозначны. Под влиянием возросшего предложения и сезонных факторов некоторые продукты могут подешеветь, в то время как другие, напротив, могут вырасти в цене.