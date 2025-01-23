Джоні Ернст закликала країни НАТО зробити ті внески, які вони пообіцяли Україні

Сенаторка США Джоні Ернст. Фото: Reuters

Сенаторка США Джоні Ернст звернулася до країн-партнерів, які підтримують Україну із закликом посилити тиск на Росію. Крім того, вона вважає, що країни НАТО мають виконати свою надану раніше обіцянку Україні.

Про це Джоні Ернст повідомила під час виступу на Українському сніданку в Давосі, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Росія зараз співпрацює з Північною Кореєю, залучаючи північнокорейських солдатів до боротьби. Вони використовують зброю вироблену в Ірані. І вони використовують Китай з його космічними можливостями. Тому ми також повинні чинити тиск на цю нову вісь зла", — повідомила Ернст.

Також вона зазначила, що країни, які є членкинями НАТО, мають виконати свій обов'язок та здійснити обіцяні раніше внески на підтримку України.

"Я вірю насамперед в Америку, але не лише в неї. Тому нам дійсно потрібно, щоб наші партнери також активізувалися і долучилися. І рік чітко про це сказав — нам потрібно щоб усі члени НАТО робили ті внески, які вони пообіцяли, отже ми маємо нову еру лідерство Сполучених Штатів Америки. Чи можемо ми завершити цю війну? Я вірю в те, що президент Трамп може забезпечити необхідне лідерство для цього, і ми готові допомогти", — висловилась Джоні Ернст.

Нагадаємо, в Давосі розпочався Український сніданок, організований фондом Віктора Пінчука, де обговорять нагальні потреби та проблеми в Україні. Під час цього заходу Марк Рютте, генсек НАТО, висловився про те, що він думає про вимоги Путіна стосовно вступу України в Альянс.