Джони Эрнст призвала страны НАТО сделать те взносы, которые они пообещали Украине

Сенатор США Джони Эрнст. Фото: Reuters

Сенатор США Джони Эрнст обратилась к странам-партнерам, которые поддерживают Украину с призывом усилить давление на Россию. Кроме того, она считает, что страны НАТО должны выполнить свое данное ранее обещание Украине.

Об этом Джони Эрнст сообщила во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Россия сейчас сотрудничает с Северной Кореей, привлекая северокорейских солдат к борьбе. Они используют оружие произведенное в Иране. И они используют Китай с его космическими возможностями. Поэтому мы также должны оказывать давление на эту новую ось зла", — сообщила Эрнст.

Также она отметила, что страны, которые являются членами НАТО, должны выполнить свой долг и осуществить обещанные ранее взносы в поддержку Украины.

"Я верю прежде всего в Америку, но не только в нее. Поэтому нам действительно нужно, чтобы наши партнеры также активизировались и присоединились. И год четко об этом сказал — нам нужно чтобы все члены НАТО делали те взносы, которые они пообещали, следовательно мы имеем новую эру лидерства Соединенных Штатов Америки. Можем ли мы завершить эту войну? Я верю в то, что президент Трамп может обеспечить необходимое лидерство для этого, и мы готовы помочь", — высказалась Джони Эрнст.

Напомним, в Давосе начался Украинский завтрак, организованный фондом Виктора Пинчука, где обсудят насущные потребности и проблемы в Украине. Во время этого мероприятия Марк Рютте, генсек НАТО, высказался о том, что он думает о требованиях Путина относительно вступления Украины в Альянс.