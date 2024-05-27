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Саудовская Аравия хочет продать одну из крупнейших нефтяных компаний — во сколько обойдется сделка

27 мая 2024 11:59
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Саудовская Аравия планирует продажу акций Aramco уже в июне
Работницы нефтяной компании Aramco. Фото: AP
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Саудовская Аравия планирует продажу акций одной из крупнейших нефтяных компаний — Aramco. По слухам, размещение акций может привлечь около 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, акции будут зарегистрированы в Эр-Рияде, и это будет полностью рыночное размещение, а не ускоренная продажа в течение нескольких дней.

"Решение о продаже акций — это вопрос наших акционеров, и мы не можем его комментировать", — заявили в Aramco.

Работать над соглашением было поручено банкам Citigroup, Goldman Sachs и HSBC. Саудовская Аравия начала экономический переход, известный как "Видение-2030". Он предполагает расширение частного сектора и рост не нефтяных прибылей.

Правительство Саудовской Аравии остается крупнейшим акционером Aramco с долей 90% и в значительной степени зависит от выплат. В свою очередь Aramco рассчитывает выплатить 31 миллиард долларов в виде дивидендов. И это, несмотря на сообщения о снижении прибыли за первый квартал на фоне снижения нефтяных цен и объемов продаж.

С момента первоначального публичного размещения акций в 2019 году акции Aramco выросли с цены в 32 риала до максимума в 38,64 риала год назад.

Напомним, нефтяные цены подскочили к недельному пику в пятницу, 24 мая. Это произошло после того, как данные из США и Китая указали на рост спроса, а беспокойство из-за конфликта в Газе поддержало цены на черное золото.

Мы также писали, что импорт сырой нефти в Китай в апреле вырос по сравнению с предыдущим годом. Нефтеперерабатывающие заводы страны готовы полностью возобновить свою работу в начале туристического сезона.

Саудовская Аравия
нефть
экономика
финансы
продажа

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