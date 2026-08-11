Выплаты от UHF: где предоставляют финансовые гранты в 31 900 грн

Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года продолжается реализация проекта "MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь громадам с высоким уровнем риска" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Он предусматривает предоставление двух видов денежной помощи, в частности на открытие или развитие собственного дела.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кому и где предусмотрена денежная помощь

Как отмечается, принять участие в проекте, который реализуют совместно благотворительный фонд "Щедрик" и благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке UHF, могут жители Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областей.

"Более 700 заявок уже одобрено: продолжается анкетирование на получение двух видов денежной помощи", — говорится в сообщении благотворительного фонда "Щедрик".

В его рамках можно будет получить финансовые гранты на развитие предпринимательства, а также помощь эвакуированным гражданам на первоочередные нужды. А именно:

Для переселенцев или эвакуированных людей

Помощь в размере 12 300 грн предоставляется, если гражданин имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и в течение последних 45 дней переместился с временно оккупированных территорий, прифронтовых громад или зон активных боевых действий. Также соответствующие выплаты предоставляются эвакуированным лицам.

Для открытия или развития собственного дела

Финансовые гранты в размере 31 900 грн предусмотрены для лиц, отвечающих хотя бы одному из следующих условий:

за последние шесть месяцев выехали с оккупированных, прифронтовых территорий или из зон активных боевых действий, имеют статус ВПЛ, были эвакуированы;

в течение последних трех месяцев есть раненые/погибшие члены домохозяйства;

за последние три месяца понесли ущерб жилью, бизнесу или лишились возможности вести индивидуальную предпринимательскую деятельность из-за обстрелов.

По последнему виду помощь предоставляется на ведение фермерской и нефермерской деятельности. А именно тем, кто занимается:

Птицеводством/животноводством; Овощеводством/садоводством; Ремонтом бытовой техники; Строительными и ремонтными работами; Изготовлением мебели; Клининговыми услугами; Мелкой розничной торговлей; Ремонтом обуви; Домашним производством; Онлайн-деятельностью; Швейным делом; Услугами по уходу за красотой и здоровьем.

Как подать заявку на участие в проекте поддержки

Граждане, желающие получить гранты на открытие или развитие собственного дела и имеющие бизнес-идею, должны заполнить специальную анкету.

Для того, чтобы получить выплаты для ВПЛ, необходимо пройти анкетирование. Речь идет о заполнении данных в специальной онлайн-форме.

Организаторы отметили, что гуманитарная помощь предоставляется бесплатно, однако сам факт прохождения анкетирования не гарантирует получение денежной помощи. Выплаты будут производиться по определенным критериям.

Ранее Новини.LIVE сообщали о возможности получить денежную и натуральную помощь на отопление на предстоящий зимний период. Такая возможность доступна жителям ряда населенных пунктов Запорожской области. В частности, пенсионерам от 60 лет, лицам с инвалидностью I, II, III группы, семьям с детьми-инвалидами.

Также Новини.LIVE писали о том, что в августе можно получить помощь от благотворительного фонда "СпівДія" и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Заявки принимаются от уязвимых категорий населения. В частности, одиноким гражданам пожилого возраста будут выплачивать по 1 800 грн в течение шести месяцев.