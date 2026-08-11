Выплаты от UHF: где предоставляют финансовые гранты в 31 900 грн
В августе 2026 года продолжается реализация проекта "MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь громадам с высоким уровнем риска" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Он предусматривает предоставление двух видов денежной помощи, в частности на открытие или развитие собственного дела.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Кому и где предусмотрена денежная помощь
Как отмечается, принять участие в проекте, который реализуют совместно благотворительный фонд "Щедрик" и благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке UHF, могут жители Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областей.
"Более 700 заявок уже одобрено: продолжается анкетирование на получение двух видов денежной помощи", — говорится в сообщении благотворительного фонда "Щедрик".
В его рамках можно будет получить финансовые гранты на развитие предпринимательства, а также помощь эвакуированным гражданам на первоочередные нужды. А именно:
- Для переселенцев или эвакуированных людей
Помощь в размере 12 300 грн предоставляется, если гражданин имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и в течение последних 45 дней переместился с временно оккупированных территорий, прифронтовых громад или зон активных боевых действий. Также соответствующие выплаты предоставляются эвакуированным лицам.
- Для открытия или развития собственного дела
Финансовые гранты в размере 31 900 грн предусмотрены для лиц, отвечающих хотя бы одному из следующих условий:
- за последние шесть месяцев выехали с оккупированных, прифронтовых территорий или из зон активных боевых действий, имеют статус ВПЛ, были эвакуированы;
- в течение последних трех месяцев есть раненые/погибшие члены домохозяйства;
- за последние три месяца понесли ущерб жилью, бизнесу или лишились возможности вести индивидуальную предпринимательскую деятельность из-за обстрелов.
По последнему виду помощь предоставляется на ведение фермерской и нефермерской деятельности. А именно тем, кто занимается:
- Птицеводством/животноводством;
- Овощеводством/садоводством;
- Ремонтом бытовой техники;
- Строительными и ремонтными работами;
- Изготовлением мебели;
- Клининговыми услугами;
- Мелкой розничной торговлей;
- Ремонтом обуви;
- Домашним производством;
- Онлайн-деятельностью;
- Швейным делом;
- Услугами по уходу за красотой и здоровьем.
Как подать заявку на участие в проекте поддержки
Граждане, желающие получить гранты на открытие или развитие собственного дела и имеющие бизнес-идею, должны заполнить специальную анкету.
Для того, чтобы получить выплаты для ВПЛ, необходимо пройти анкетирование. Речь идет о заполнении данных в специальной онлайн-форме.
Организаторы отметили, что гуманитарная помощь предоставляется бесплатно, однако сам факт прохождения анкетирования не гарантирует получение денежной помощи. Выплаты будут производиться по определенным критериям.
Ранее Новини.LIVE сообщали о возможности получить денежную и натуральную помощь на отопление на предстоящий зимний период. Такая возможность доступна жителям ряда населенных пунктов Запорожской области. В частности, пенсионерам от 60 лет, лицам с инвалидностью I, II, III группы, семьям с детьми-инвалидами.
Также Новини.LIVE писали о том, что в августе можно получить помощь от благотворительного фонда "СпівДія" и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Заявки принимаются от уязвимых категорий населения. В частности, одиноким гражданам пожилого возраста будут выплачивать по 1 800 грн в течение шести месяцев.
Читайте Новини.live!