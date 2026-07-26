Выезд из жилья из-за боевых действий: нужно ли платить за коммунальные услуги

Поврежденный дом, деньги и квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Полномасштабное вторжение России вынудило многих украинцев покинуть свои дома. Таким семьям продолжают приходить счета за коммунальные услуги. Однако оплачивать счета не обязательно, если выполнить одно важное условие.

Об этом говорится в посте сообщества Юридический советник для ВПЛ на странице в социальной сети Facebook, передает Новини.LIVE.

Нужно ли платить за коммунальные услуги, если семья съехала из квартиры или дома

По закону такие семьи могут не платить за отдельные коммунальные услуги. При условии, что семья не проживает в своём жилье более 30 дней. Правило применяется к таким услугам, как:

поставка и распределение природного газа;

поставка и распределение электроэнергии;

подача горячей воды;

централизованное водоснабжение и водоотведение;

управление бытовыми отходами.

Однако такое право предоставляется не просто так. Семья должна письменно обратиться к каждому из поставщиков, предоставив документ, подтверждающий, что в жилище никто не проживает. Таким документом может быть справка о постановке на учет в качестве ВПЛ.

Не оплачивать коммунальные услуги можно, если в жилье отсутствуют счетчики. Если счетчики есть — нужно раз в месяц подавать предварительные показания, если отсутствие потребителей подтверждено документально.

За какую услугу нужно платить

Речь идет об услуге теплоснабжения. Её придётся оплачивать, даже если квартира пустует.

В то же время существуют случаи, когда начисление за все услуги может быть полностью прекращено:

Если в доме или квартире никто не проживает в связи с тем, что жилье было разрушено; Если в жилье нельзя находиться, поскольку его из-за повреждений признали непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Как сообщали Новини.LIVE, некоторые украинцы могли оформить жилищную субсидию "задним числом". Речь идет о тех, кто подал заявление и декларацию о доходах до июля. Им субсидию назначат с учетом предыдущих месяцев (с мая).

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