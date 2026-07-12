Военным быстрее выплатят 10 000 грн: когда начислят деньги

Военнослужащий, банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Дополнительное вознаграждение военнослужащим, выполняющим служебные обязанности в тылу, будет выплачиваться ежемесячно. В июле деньги поступят за июнь, а зачисление на банковские счета военнослужащих начнется с 15 числа.

Об этом стало известно редакции Новини.LIVE.

Выплата дополнительного вознаграждения в июле

Так, в соответствии с отдельным поручением, воинские части в тылу получили указание подготовить приказы о выплате 10 000 гривен военнослужащим за июнь 2026 года. Сделать это необходимо до 15 июля.

Начисление дополнительного вознаграждения начнется после издания соответствующих приказов.

Кто не получит надбавку

В июле 10 000 гривен к денежному довольствию не будут начислены военнослужащим, которые:

находились в отпуске;

направлены в учебную воинскую часть с целью прохождения военной подготовки;

выведены в распоряжение;

самовольно покинули воинскую часть, места службы (дезертировали);

отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от исполнения служебных полномочий или отстранены от должности;

употребляли алкогольные напитки (наркотические или психотропные вещества) на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибывали на службу и/или выполняли обязанности военной службы в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения;

совершали иные действия (бездействие), за которые судом принято решение о привлечении к ответственности за совершение уголовного, военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией, — за месяц, в котором такое постановление (приговор) поступило в воинскую часть.

Также дополнительного вознаграждения будут лишены те военнослужащие, которые умышленно причинили себе телесные повреждения или иной вред своему здоровью либо совершили самоубийство (кроме случаев доведения до самоубийства, установленного судом).

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