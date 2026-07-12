Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Военным быстрее выплатят 10 000 грн: когда начислят деньги

Военным быстрее выплатят 10 000 грн: когда начислят деньги

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 08:00
Новое дополнительное вознаграждение военнослужащим в тылу: с какого числа начнутся выплаты
Военнослужащий, банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Дополнительное вознаграждение военнослужащим, выполняющим служебные обязанности в тылу, будет выплачиваться ежемесячно. В июле деньги поступят за июнь, а зачисление на банковские счета военнослужащих начнется с 15 числа.

Об этом стало известно редакции Новини.LIVE.

Выплата дополнительного вознаграждения в июле

Так, в соответствии с отдельным поручением, воинские части в тылу получили указание подготовить приказы о выплате 10 000 гривен военнослужащим за июнь 2026 года. Сделать это необходимо до 15 июля.

Начисление дополнительного вознаграждения начнется после издания соответствующих приказов.

Кто не получит надбавку

В июле 10 000 гривен к денежному довольствию не будут начислены военнослужащим, которые:

Читайте также:
  • находились в отпуске;
  • направлены в учебную воинскую часть с целью прохождения военной подготовки;
  • выведены в распоряжение;
  • самовольно покинули воинскую часть, места службы (дезертировали);
  • отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от исполнения служебных полномочий или отстранены от должности;
  • употребляли алкогольные напитки (наркотические или психотропные вещества) на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибывали на службу и/или выполняли обязанности военной службы в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения;
  • совершали иные действия (бездействие), за которые судом принято решение о привлечении к ответственности за совершение уголовного, военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией, — за месяц, в котором такое постановление (приговор) поступило в воинскую часть.

Также дополнительного вознаграждения будут лишены те военнослужащие, которые умышленно причинили себе телесные повреждения или иной вред своему здоровью либо совершили самоубийство (кроме случаев доведения до самоубийства, установленного судом).

Ранее Новини.LIVE писали о новых выплатах должностным лицам. Так, оклады некоторых специалистов вырастут с 2027 года. Выплаты достигнут 48 000 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут реформировать оплату труда. Это может произойти уже в следующем, 2027 году. В Верховной Раде должны рассмотреть законопроект, предусматривающий единые подходы в правилах для государственного, частного и общественного секторов.

военнослужащие доплаты денежное довольствие
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации