Дополнительные выплаты семьям Героев Украины — что будет с помощью в 2025 году

Три банкноты номиналом 1 тысяча гривен. Фото: УНИАН

Семьям погибших Героев Украины предоставляют дополнительные льготы и выплаты. Например, они могут рассчитывать на надбавки к пенсиям.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, каким еще льготами обеспечиваются семьи погибших Героев в 2025 году.

Читайте также:

Помощь в случае смерти на войне

Как сообщают в Украинском ветеранском фонде Минветеранов, члены семьи погибшего Героя Украины могут получить единовременное денежное вознаграждение. Выплату начислят только при условии, если деньги не получал сам защитник, когда был жив.

Выплата осуществляется Пенсионным фондом Украины (ПФУ) через банковские учреждения. Представители семьи получают деньги в равных частях. Если погиб или умер человек с особыми заслугами перед Украиной, тогда жена (муж) и несовершеннолетние дети такого человека получат единовременную финансовую выплату.

Размер такой помощи составляет пять прожиточных минимумов, определенных на момент смерти на одного человека. Об этом указано в Законе Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".

Ежемесячные выплаты

Согласно Закону Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан" и Постановлению Кабинета Министров Украины №79 от 20 января 2023 года, у членов семей погибших Героев Украины есть право на получение ежемесячной денежной выплаты, размер которой зависит от показателя минимальной зарплаты, установленной по состоянию на 1 января календарного года.

Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату и пенсию или государственную социальную помощь, тогда он может самостоятельно выбрать, какую выплату хочет получать.

Доплаты к пенсионным выплатам

Согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", если человек, имевший право на пенсию за особые заслуги скончавшегося, то нетрудоспособные члены семьи могут получить надбавку к пенсии.

Так, если в семье один из представителей является нетрудоспособным, тогда надбавка составляет 70% от суммы пенсии умершего кормильца, а если двое и более нетрудоспособных членов — 90%.

Дополнительные льготы

Члены семьи погибшего Героя Украины имеют право на:

первоочередное бесплатное медицинское обслуживание;

не платить за коммуналку;

бесплатное захоронение и сооружение надгробия по образцу, который установили в Кабмине Украины.

Ранее стало известно, что в Украине в 2025 году могут измениться показатели минимальных зарплат, прожиточного минимума и пенсий. Рассказываем, когда это может произойти.

Еще мы писали, что украинцы могут остаться без финпомощи от Норвежского совета по делам беженцев. Все из-за действий новой администрации Белого дома.