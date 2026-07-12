Валюта в ПриватБанке может стать недоступной: кому необходимо срочно обновить данные

Доллары в руках, вывеска ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Некоторые клиенты ПриватБанка могут временно лишиться возможности покупать доллары или евро. Однако причина кроется не в новых валютных ограничениях, а в требованиях финансового мониторинга, действующих в банке.

Как избежать проблем и не попасть в "валютный бан", рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПриватБанка.

Почему могут возникнуть ограничения

Банк периодически просит клиентов обновить свои данные. Речь идет не только о паспорте или адресе, но и о финансовой информации:

место работы или вид деятельности;

источники дохода;

ориентировочный уровень заработка;

характер финансовых операций;

налоговое резидентство.

В некоторых случаях могут попросить предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

Если клиент не обновит информацию, банк имеет право временно ограничить отдельные операции, в том числе покупку иностранной валюты, до завершения проверки.

Кого это может коснуться

Чаще всего дополнительную проверку проходят клиенты, у которых:

нет подтвержденных официальных доходов;

финансовые операции резко отличаются от привычных;

есть попытки обойти установленные лимиты;

данные в финансовом профиле давно не обновлялись или не соответствуют реальной ситуации.

Это не означает автоматическую блокировку счетов, но банк может попросить подтвердить информацию перед проведением отдельных операций.

Как обновить данные

Сделать это можно буквально за несколько минут через Приват24:

открыть приложение;

нажать "Обновить информацию";

проверить личные данные;

при необходимости обновить информацию о работе или доходах;

загрузить документы, если банк их запросит.

Если пройти процедуру онлайн не получается, это можно сделать в любом отделении ПриватБанка.

Почему банк это делает

В ПриватБанке объясняют, что это не нововведение, а требование законодательства о финансовом мониторинге и правил Национального банка Украины.

Банк обязан периодически проверять актуальность информации о своих клиентах. Обычно такая проверка проводится не реже одного раза в пять лет, даже если человек не менял паспорт или место жительства.

Как сообщали Новини.LIVE, клиенты ПриватБанка могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги через "Приват24", терминалы самообслуживания, банкоматы или по телефону 3700. Наиболее выгодные условия действуют при онлайн-оплате: для пенсионеров с автоплатежом комиссия вообще отсутствует, а для остальных клиентов она может составлять от 1 гривны.

Также Новини.LIVE писали об акции от ПриватБанка для владельцев карт Mastercard. В частности, банк уже предлагал кэшбэк за оплату коммунальных услуг, а теперь запустил новую программу с вознаграждениями от 1000 гривен за переводы через Western Union.