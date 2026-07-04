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Главная Финансы Кто должен заменить карты ПриватБанка и как заказать доставку

Кто должен заменить карты ПриватБанка и как заказать доставку

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 07:01
Старые карты ПриватБанка: кому нужно их заменить и как заказать доставку
Банковская карта в руке, отделение банка. Фото: ПриватБанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении  "ПриватБанк" предусмотрена возможность дистанционной замены старых и оформления новых карт благодаря услуге по их доставке, которая особенно важна в условиях войны. Известно, кому необходимо заменить и как правильно оформить для отправки в Украине и за рубеж.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Кому необходимо заменить карты в ПриватБанке

Согласно данным госбанка, в период военного положения владельцы старых карт могут и дальше пользоваться ими при осуществлении основных операций, ведь срок их действия был продлен. В то же время клиентов предупредили, что некоторые операции могут быть недоступны. Речь идет о:

  1. Снятии наличных за рубежом;
  2. Выполнении операций через зарубежные сервисы;
  3. Осуществлении онлайн-обмена валют.

В связи с этим банк рекомендует перевыпустить карты. В частности, это можно сделать без посещения отделения банка. Для клиентов, проживающих в Украине или находящихся за рубежом, доступен заказ на перевыпуск старых кредитных, дебетовых, премиальных карт или выпуск новых в приложении и веб-банкинге "Приват24".

Как заказать доставку карты у "Приват24"

Чтобы оформить заказ карты в регионах Украины через "Приват24", необходимо выполнить следующие действия:

Читайте также:
  • в приложении найти в меню "Все счета";
  • выбрать нужную карту для перевыпуска;
  • войти в "Настройки" карты;
  • выбрать пункт "Заказать карту";
  • нажать на опцию "Доставка по Украине".

В случае заказа доставки за границу необходимо указать некоторые уточнения. А именно:

  • в "Приват24" выбрать карту для замены;
  • зайти в настройки карты;
  • выбрать "Заказать карту";
  • нажать "Международная";
  • указать адрес доставки;
  • ввести номер телефона и страну;
  • а также добавить адрес электронной почты;
  • нажать "Продолжить".

Срок доставки карты в Украине — один день через "Новую почту", за границу через "Новую почту" — 7–14 дней, через "Укрпочту" — 7–30 суток.

Для активации клиент получит сообщение со ссылкой в "Приват24". Для этого необходимо в меню:

  • найти соответствующую карту;
  • войти в настройки;
  • выбрать опцию "Операции с картой";
  • нажать "Перевыпуск карты";
  • выбрать "Пластик";
  • указать номер полученной карты;
  • нажать "Активировать карту".

До конца текущего года услуга доставки будет бесплатной.

Еще Новини.LIVE рассказывали о том, какие тарифы действуют на оплату коммунальных услуг в ПриватБанке в июле. Комиссия зависит от способов расчета. В частности, с получателей пенсионных выплат дополнительные средства не взимаются. Речь идет о настройке автоплатежей в "Приват24". Важно, чтобы сумма не превышала 5 000 грн/мес.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из клиентов ПриватБанка должен предоставить актуальную информацию, в частности, об уровне дохода. В таких ситуациях следует ожидать поступления в приложении просьбы внести новые данные. На это отведено 30 дней. Сделать это можно как удаленно, так и в отделении банка.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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