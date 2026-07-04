Старые карты ПриватБанка: кому нужно их заменить и как заказать доставку

Банковская карта в руке, отделение банка. Фото: ПриватБанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" предусмотрена возможность дистанционной замены старых и оформления новых карт благодаря услуге по их доставке, которая особенно важна в условиях войны. Известно, кому необходимо заменить и как правильно оформить для отправки в Украине и за рубеж.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Кому необходимо заменить карты в ПриватБанке

Согласно данным госбанка, в период военного положения владельцы старых карт могут и дальше пользоваться ими при осуществлении основных операций, ведь срок их действия был продлен. В то же время клиентов предупредили, что некоторые операции могут быть недоступны. Речь идет о:

Снятии наличных за рубежом; Выполнении операций через зарубежные сервисы; Осуществлении онлайн-обмена валют.

В связи с этим банк рекомендует перевыпустить карты. В частности, это можно сделать без посещения отделения банка. Для клиентов, проживающих в Украине или находящихся за рубежом, доступен заказ на перевыпуск старых кредитных, дебетовых, премиальных карт или выпуск новых в приложении и веб-банкинге "Приват24".

Как заказать доставку карты у "Приват24"

Чтобы оформить заказ карты в регионах Украины через "Приват24", необходимо выполнить следующие действия:

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в приложении найти в меню "Все счета";

выбрать нужную карту для перевыпуска;

войти в "Настройки" карты;

выбрать пункт "Заказать карту";

нажать на опцию "Доставка по Украине".

В случае заказа доставки за границу необходимо указать некоторые уточнения. А именно:

в "Приват24" выбрать карту для замены;

зайти в настройки карты;

выбрать "Заказать карту";

нажать "Международная";

указать адрес доставки;

ввести номер телефона и страну;

а также добавить адрес электронной почты;

нажать "Продолжить".

Срок доставки карты в Украине — один день через "Новую почту", за границу через "Новую почту" — 7–14 дней, через "Укрпочту" — 7–30 суток.

Для активации клиент получит сообщение со ссылкой в "Приват24". Для этого необходимо в меню:

найти соответствующую карту;

войти в настройки;

выбрать опцию "Операции с картой";

нажать "Перевыпуск карты";

выбрать "Пластик";

указать номер полученной карты;

нажать "Активировать карту".

До конца текущего года услуга доставки будет бесплатной.

Еще Новини.LIVE рассказывали о том, какие тарифы действуют на оплату коммунальных услуг в ПриватБанке в июле. Комиссия зависит от способов расчета. В частности, с получателей пенсионных выплат дополнительные средства не взимаются. Речь идет о настройке автоплатежей в "Приват24". Важно, чтобы сумма не превышала 5 000 грн/мес.

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