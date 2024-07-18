Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 19 июля

Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За последние сутки цены на топливо в Украине выросли. Больше всего на автозаправочных станциях страны подорожал автогаз — его стоимость повысилась на восемь копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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По данным мониторингового портала, 19 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,11 грн/л;

А-95 — 56,52 грн/л;

А-92 — 53,64 грн/л;

дизельное топливо — 52,76 грн/л;

сжиженный газ — 26,91 грн/л.

A-95+ — 60,04 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,51 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,70 грн/л;

сжиженный газ — 26,73 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 19 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 19 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Neftek — 51,49 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Напомним, украинский парламент 18 июля одобрил во втором чтении законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Также народные депутаты поддержали правку (№267) о газе.

Мы также писали, что Ford возвращает культовую модель Capri после того, как около 38 лет назад ее сняли с производства. Это произошло всего через несколько дней после того, как Honda объявила о возвращении Prelude, а Toyota, по слухам, намерена возродить спорткары MR-2 и Celica.