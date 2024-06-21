Кабмин упростил процедуру доставки и выплаты пенсий — что известно

Выплата пенсии. Фото: УНІАН

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах страны через Укрпошту. Известно, каким образом отныне будут производиться выплаты пенсий.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Подробнее об изменениях

Согласно внесенным изменениям, если есть техническая возможность, выплата и доставка пенсий могут производиться на основании электронных выплатных списков, без необходимости отправки бумажных документов.

Постановлением № 1279 установлены требования к электронным формам и наборам данных для выплатных и отчетных документов.

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Что еще стоит знать

Напомним, в Украине после войны планируют внедрить накопительную пенсионную систему как обязательный элемент пенсионного страхования. В итоге можно будет получать две выплаты одновременно.

Мы также писали, что с июля 2024 года некоторые граждане могут потерять право на начисление пенсии. Средства не поступят на пенсионную карту Ощадбанка, если не пройдут идентификацию.