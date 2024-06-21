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В Украине упростили процедуру доставки и выплаты пенсий — что изменилось

21 июня 2024 15:52
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кабмин упростил процедуру доставки и выплаты пенсий — что известно
Выплата пенсии. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах страны через Укрпошту. Известно, каким образом отныне будут производиться выплаты пенсий.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Подробнее об изменениях

Согласно внесенным изменениям, если есть техническая возможность, выплата и доставка пенсий могут производиться на основании электронных выплатных списков, без необходимости отправки бумажных документов.

Постановлением № 1279 установлены требования к электронным формам и наборам данных для выплатных и отчетных документов.

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Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине после войны планируют внедрить накопительную пенсионную систему как обязательный элемент пенсионного страхования. В итоге можно будет получать две выплаты одновременно.

Мы также писали, что с июля 2024 года некоторые граждане могут потерять право на начисление пенсии. Средства не поступят на пенсионную карту Ощадбанка, если не пройдут идентификацию.

Укрпошта
Кабинет министров
выплаты
пенсии
деньги
пенсионеры

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