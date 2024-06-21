Кабмин упростил процедуру доставки и выплаты пенсий — что известно

В Украине упростили процедуру доставки и выплаты пенсий — что изменилось
Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах страны через Укрпошту. Известно, каким образом отныне будут производиться выплаты пенсий.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
Подробнее об изменениях
Согласно внесенным изменениям, если есть техническая возможность, выплата и доставка пенсий могут производиться на основании электронных выплатных списков, без необходимости отправки бумажных документов.
Постановлением № 1279 установлены требования к электронным формам и наборам данных для выплатных и отчетных документов.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине после войны планируют внедрить накопительную пенсионную систему как обязательный элемент пенсионного страхования. В итоге можно будет получать две выплаты одновременно.
Мы также писали, что с июля 2024 года некоторые граждане могут потерять право на начисление пенсии. Средства не поступят на пенсионную карту Ощадбанка, если не пройдут идентификацию.
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