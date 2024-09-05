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В Украине сильно подорожал автогаз — какие будут цены на топливо завтра

5 сентября 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 6 сентября 2024 года
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

На украинских автозаправках снова выросли цены на топливо. За последние сутки больше всего подорожал автогаз — его средняя цена повысилась на 33 копейки. В то же время стоимость дизеля и бензинов тоже возросла, однако не столь существенно.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 6 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 6 сентября

По данным мониторингового портала, 6 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 60,22 грн/л;
  • А-95 — 56,60 грн/л;
  • А-92 — 53,57 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 29,78 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,32 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,62 грн/л.
Сколько стоит бензин дизель и сжиженный газ в Украине 6 сентября 2024 года
Цены на топливо в Украине на 6 сентября 2024 года. Фото: Новинп.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 6 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 6 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,02 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить на АЗС "Маркет" — 53,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 30,97 грн/л, на KLO — 30,48 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, по словам генерального директора сети АЗС Леонида Косянчука, с повышением акцизов бензин в Украине подорожает на 1,5 грн, дизель — на 2 грн. Однако цена на сжиженный газ вырастет более чем на 5 грн.

Мы также писали, что эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире День.LIVE заявил, что в Украине с 1 сентября возрастут акцизы на бензин, дизель и сжиженный газ. Удорожание будет незначительным, однако повлечет за собой рост цены на топливо на АЗС.

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