В приложении Ощадбанка появились новые сервисы: как работают

Женщина со смартфоном, отделение банка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственное финучреждение "Ощадбанк" обновило функционал приложения "Мобильный Ощад", добавив несколько новых опций. В частности, теперь клиентам доступен раздел с акциями и специальными предложениями, где будут собраны преимущества от Visa, Mastercard и партнеров банка.

О том, какие именно возможности появились в приложении, рассказывают Новини.LIVE.

Подробнее о новых сервисах в приложении Ощадбанка

Согласно информации, в Ощадбанке в очередной раз произошло усовершенствование цифровых сервисов, призванных сделать взаимодействие клиентов с финучреждением максимально комфортным и выгодным.

Теперь для клиентов в приложении "Мобильный Ощад" стали доступны сразу три дополнительные услуги.



"Обновили "Мобильный Ощад"! Чтобы ваш банкинг в смартфоне стал удобнее, мы добавили три опции. Продолжаем работать, чтобы чаще удивлять вас новыми обновлениями!", — говорится в сообщении.

Речь идет о появлении следующих цифровых возможностей:

Раздел "Ценные бумаги"

В нем клиенты смогут просматривать список приобретенных облигаций. Также там можно будет формировать выписки по финансовым операциям.

Раздел настройки уведомлений

Соответствующий сервис позволит выбрать удобный формат уведомлений от Ощадбанка. На выбор будут доступны: либо бесплатные Push-уведомления, либо платные SMS/Viber.

Раздел акций и специальных предложений

В нем клиенты смогут получить исчерпывающий перечень бонусов, преимуществ от Visa, Mastercard и банковских партнеров, а также выбрать выгодные возможности именно для себя.

Что еще изменилось в цифровых сервисах Ощадбанка

Ранее Ощадбанк добавил услугу, которая значительно упростила процесс аутентификации клиентов в системе BANK ID Нацбанка.

Клиенты могут оперативно и безопасно подтверждать свою личность при авторизации в мобильном приложении "Дія" и на других электронных платформах.

Благодаря такой опции можно пройти аутентификацию:

без необходимости ввода данных платежной карты;

без ожидания отправки OTP-кода.

Ранее Новини.LIVE сообщали, для кого из клиентов изменились тарифы Ощадбанка с 1 июля. Финучреждение решило скорректировать некоторые правила по ряду операций. Они касаются тарифного пакета под названием MORE. В частности, теперь не взимается комиссия при пополнении счетов наличными без карты через POS-терминалы.

Еще Новини.LIVE рассказывали, какие правила предусмотрены для смены PIN-кодов к картам Ощадбанка. Согласно тарифам, для такой услуги действует отдельный тариф, предусматривающий отсутствие комиссии за первую попытку. Однако каждая следующая уже потребует оплаты. Сумма одинакова для всех видов карт.