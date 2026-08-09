Увольнение накануне выхода на пенсию: когда можно выйти на пенсию досрочно

Мужчина в Центре занятости, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Многие украинцы теряют работу из-за сокращений, когда до пенсии остается совсем немного. В такой ситуации не обязательно ждать еще год или два, перебиваясь случайными заработками. Для некоторых безработных закон предусматривает возможность выйти на пенсию досрочно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Донецкую областную службу занятости.

Стоит знать, что автоматически такое право не возникает. Важно, по какой именно причине человека уволили, сколько ему осталось до пенсионного возраста, какой у него страховой стаж и удалось ли службе занятости найти для него подходящую работу.

Кто может выйти на пенсию раньше

Речь идет о людях, которые потеряли работу не по собственному желанию. Право на досрочную пенсию предусмотрено, если трудовой договор расторгли по инициативе работодателя в связи с:

ликвидации предприятия;

реорганизацию, банкротство или перепрофилирование;

сокращение численности или штата работников.

То есть если человек сам написал заявление "по собственному желанию", эта норма не действует.

Сколько времени должно оставаться до пенсии

На момент увольнения человеку должно оставаться не более полутора лет до достижения пенсионного возраста. Но одного возраста недостаточно. Нужен также страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере.

И еще одно важное условие: после увольнения человек должен обратиться в службу занятости в течение 30 календарных дней.

Что будет после обращения в службу занятости

Человека регистрируют как безработного и пытаются найти для него подходящую работу. Если в течение семи календарных дней подходящую работу найти не удалось, а все остальные требования выполнены, возникает право на досрочный выход на пенсию.

Что нужно сделать самостоятельно

Если вы попали под сокращение и понимаете, что до пенсионного возраста осталось не более полутора лет, не стоит откладывать обращение. Для этого нужно:

Зарегистрироваться в службе занятости не позднее чем через 30 дней после увольнения. Сообщить карьерному консультанту, что вы можете претендовать на досрочную пенсию. Подать заявление на получение ходатайства в Пенсионный фонд. Прекратить регистрацию в качестве безработного в связи с выходом на пенсию.

Подтверждение необходимого страхового стажа происходит посредством обмена информацией между системой страхования на случай безработицы и Пенсионным фондом.

Если человек просто не может найти работу

Здесь важен нюанс: сам факт безработицы не дает права на досрочную пенсию. Имеет значение именно причина увольнения. Закон предусматривает увольнение в связи с изменениями в организации производства и труда — в частности, сокращение, ликвидацию, реорганизацию, банкротство или перепрофилирование предприятия.

Поэтому человеку, который уволился по собственному желанию, а затем долго не может найти работу, это конкретное основание для досрочной пенсии не подходит.

Стоит ли заранее проверить свой стаж

Право на досрочную пенсию напрямую связано со страховым стажем. Поэтому после сокращения лучше не ждать последнего дня, а сразу выяснить в службе занятости и Пенсионном фонде, соответствуете ли вы требованиям.

Главное — не пропустить 30-дневный срок после увольнения. Ведь своевременное обращение в службу занятости является одним из обязательных условий для реализации этого права.

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