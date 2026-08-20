УВКБ ООН предоставит пенсионерам 12 300 грн: список городов

Пожилой мужчина. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года в ряде городов одного из западных регионов Украины действует программа поддержки, реализуемая Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В ее рамках граждане, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны, смогут подать заявки в электронную очередь на получение денежной помощи на базовые жизненные нужды.

О том, где появилась возможность оформить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому гарантирована помощь от УВКБ ООН в августе

Согласно обнародованной информации организации, в этом месяце жители Ивано-Франковской области смогут оформить денежную помощь по новым критериям в рамках плана гуманитарных нужд и реагирования. Суммы помощи от УВКБ ООН — 10 800 и 12 300 грн в зависимости от обстоятельств.

Подать заявки на выплату финансовой помощи имеют право:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые в течение последних 45 дней были вынуждены переехать из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации; ВПЛ (от 46 дней до шести месяцев), переместившиеся в связи с войной; Беженцы, вернувшиеся из-за границы после вынужденного выезда в связи с военными действиями (возвращение произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад).

Основными критериями отбора для категорий 2 и 3 являются:

Доход на одного члена семьи в месяц не превышает 8 300 грн;

Учитывается близость к линии фронта и условия проживания, состав семьи, а также наличие категории уязвимости (люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и другие).

При этом граждане могут обратиться за консультацией по вопросам регистрации, даже если получали финансовую помощь от других международных организаций, однако с того момента прошло более трех месяцев.

Как подать заявку на участие в программе помощи

Как отмечается, в Ивано-Франковской области специалисты УВКБ ООН будут работать в формате личного приема в офисе в областном центре и во время мобильных выездов по региону.

В частности, пункт сбора данных в г. Ивано-Франковск будет работать по предварительной записи по адресу: ул. Б. Лепкого, 51, по средам с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Организаторы разработали единую онлайн-форму для записи в очередь в удобный населенный пункт области.

Команда планирует посетить следующие города:

Ивано-Франковск;

Коломыя;

Надворная;

Калуш;

Косов.

"После записи в электронную очередь необходимо дождаться звонка сотрудников пункта сбора данных. Важно: Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи. Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — пояснили в организации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе в Херсонской области граждане могут получить выплаты от Эстонского совета по делам беженцев. Финансовая помощь доступна для эвакуированных семей в одной из областей. Каждому члену домохозяйства начислят сумму в размере 12 300 грн на покрытие нужд в течение трех месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что БФ "Каритас Украины" принимает заявки от семей ВПЛ для оказания помощи на зимний период. Такая программа действует в Полтавском регионе. Денежную помощь можно использовать для покрытия расходов на коммунальные услуги, а также на покупку дров, угля и брикетов.