Зарплаты в Украине растут — кто зарабатывает от 100 тыс. грн

Человек за компьютером. Фото: Freepik

В Украине граждане могут ежемесячно получать около 100 тыс. гривен заработной платы. На кадровых порталах насчитывается четыреста предложений с высокой оплатой труда.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Горячие вакансии с высокой зарплатой

Судя по обнародованным вакансиям, высокий уровень зарплаты предлагают не только руководителям, а также специалистам со знанием иностранных языков, менеджерам по продажам, опытным риелторам и военнослужащим.

Работа водителем-экспедитором

В частности, есть предложения для граждан без высшего образования — водители-экспедиторы со своим автомобилем могут ежемесячно зарабатывать 81 тыс. — 119 тыс. гривен.

Работа риэлтором

Как свидетельствует информация на кадровом портале, риелторы, специалисты по продаже недвижимости, могут получать заработную плату на уровне до 130 тыс. гривен. Конечный размер зарплаты будет зависеть от эффективности работы. Риелторы зарабатывают на процентах от заключенных с клиентами сделок.

Работа менеджером по продажам со знанием иностранного языка

Менеджеры по продажам могут получать от 80 тыс. до 200 тыс. гривен. Главным условием есть знание польского языка. Среди обязанностей: работа с "горячей" базой клиентов, консультация клиентов по услугам и продуктам компании. За знание немецкого предлагают зарплату до 150 тыс. гривен.

Работа сапером

В украинской армии саперы могут получать зарплату около 100 тыс. гривен. Среди обязанностей: осуществление подкопов и рытье траншей, создание фортификационных сооружений, поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Работа руководителем строительного отдела

Также есть предложение работы директором строительного отдела, где зарплата составляет 100 тыс. гривен. Среди обязанностей: управление проектами от начала и до завершения, контроль качества, соблюдение требований по срокам и качеству.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на рынке труда есть множество вакансий для граждан без высшего образования. Так, за рабочие профессии некоторые работодатели готовы платить свыше 37 тыс. гривен.

Также мы писали, сколько будут платить военным в сентябре. Основной оклад в украинской армии не изменится и составит 20 тысяч гривен.