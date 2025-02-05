Пенсионный возраст в Польше — почему украинцы повлияли на страховые выплаты

Беженцы из Украины на границе с Польшей. Фото: УНИАН

Польским властям придется субсидировать помощь большому количеству самозанятых людей. По этой причине многим полякам, особенно женщинам, грозит "пенсионная бедность".

Об этом рассказал изданию InPoland общественный активист Петр Иконович.

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Что происходит

Он сказал, что местные предприниматели заключили много договоров, по которым не уплачиваются страховые взносы. При этом в Польше, по состоянию на 2023 год, было более 2 млн самозанятых лиц, среди которых почти 73% никому не предложили работу.

Это означает, что эти предприниматели платили взносы на медицинское страхование только за себя. Хотя, как свидетельствуют данные ZUS, доходы самозанятых лиц вдвое превышают показатели, которые были у рядовых поляков. При этом они платят втрое меньшие взносы, чем наемные работники.

По словам Иконовича, если бы самозанятые лица стали наемными работниками, то ZUS получил бы существенные доходы в виде взносов, которые затем отчисляются на пенсионные выплаты.

Как отметил эксперт, роль иммигрантов очень важна. Он добавил, что "фонд социального страхования спасли украинцы", поскольку 90% граждан, получивших работу в соседней стране, исправно выполняют обязательства по уплате налогов.

"Если бы не они, мы бы не справились", — подчеркнул он.

Такого же мнения придерживается эксперт по пенсионным системам Томаш Ласоцкий. Он считает, что если бы не украинцы, то граждане Польши узнали бы, какими могут быть последствия снижения пенсионного возраста.

Между тем напомним, что Польша предлагает ЕС пересмотреть иммиграционную политику. Новая стратегия предусматривает, что некоторых людей будут выдворять из страны принудительно.

Также недавно стало известно, что украинцы не смогут посещать Польшу без одного важного документа. Этого правила должны придерживаться граждане всех стран, которые заключили соглашение о безвизе с Евросоюзом.