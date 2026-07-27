Украинцам развеяли самые распространенные мифы о выплате алиментов

Ссора между женщиной и мужчиной, женщина держит ребёнка на руках, купюры гривны. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Между родителями нередко возникают споры по поводу алиментов, особенно если один из них не выплачивает причитающиеся ребенку деньги. Иногда разногласия настолько серьезные, что их приходится решать в суде. Еще чаще ссоры между взрослыми украинцами возникают из-за того, что один из них верит в мифы.

Подробнее об этом рассказали специалисты Бесплатной юридической помощи, сообщает Новини.LIVE.

Миф первый — изменять размер алиментов нельзя

Правда заключается в том, что это можно сделать. Если обратиться в суд. Но для этого должна быть веская причина. Например:

у плательщика алиментов выросли доходы;

состояние здоровья получателя алиментов или ребенка ухудшилось.

Алименты взыскиваются, даже если родители ребенка не состояли в официальном браке. Главное, чтобы плательщик был указан в качестве отца или матери в свидетельстве о рождении.

Миф второй — алименты пересматривают, если рождается второй ребенок

Суды принимают решения с учетом наилучших интересов всех детей. Но нужно понимать, что рождение второго ребенка — это не повод для изменения размера алиментов.

Ранее Новини.LIVE писали, что люди, которые взяли на попечение ребенка, родители которого погибли, пропали без вести или попали в плен, могут получать выплаты от государства. Размер помощи в 2026 году колеблется от 7 042 до 12 292 гривен.

Также Новини.LIVE объясняли, почему временную помощь на детей могут отменить. Основанием для этого может стать возобновление выплаты алиментов, достижение ребенком совершеннолетия, усыновление или другие изменения в семейных обстоятельствах. Об этом необходимо своевременно уведомить ПФУ.