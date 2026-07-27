Алименты на ребенка в 2026 году: когда можно обратиться в суд для пересмотра размера выплат

Ссора между женщиной и мужчиной, женщина держит ребёнка на руках, купюры гривны. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Между родителями нередко возникают споры по поводу алиментов, особенно если один из них не выплачивает причитающиеся ребенку деньги. Иногда разногласия настолько серьезные, что их приходится решать в суде. Еще чаще ссоры между взрослыми украинцами возникают из-за того, что один из них верит в мифы.

Подробнее об этом рассказали специалисты Бесплатной юридической помощи, сообщает Новини.LIVE.

Миф первый — изменять размер алиментов нельзя

Правда заключается в том, что это можно сделать. Если обратиться в суд. Но для этого должна быть веская причина. Например:

у плательщика алиментов выросли доходы;

состояние здоровья получателя алиментов или ребенка ухудшилось.

Алименты взыскиваются, даже если родители ребенка не состояли в официальном браке. Главное, чтобы плательщик был указан в качестве отца или матери в свидетельстве о рождении.

Миф второй — алименты пересматривают, если рождается второй ребенок

Суды принимают решения с учетом наилучших интересов всех детей. Но нужно понимать, что рождение второго ребенка — это не повод для изменения размера алиментов.

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Также Новини.LIVE объясняли, почему временную помощь на детей могут отменить. Основанием для этого может стать возобновление выплаты алиментов, достижение ребенком совершеннолетия, усыновление или другие изменения в семейных обстоятельствах. Об этом необходимо своевременно уведомить ПФУ.