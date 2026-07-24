Украинские семьи могут получить 32 400 грн от Каритас: условия
В июле 2026 года представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" возобновило прием заявок на регистрацию в программе, предусматривающей оказание денежной помощи населению, пострадавшему в результате военных действий. Сумма выплат будет зависеть от количества человек в домохозяйстве, в частности, семья из трех лиц сможет получить 32 400 грн.
О том, где и кому будет предоставлена помощь, сообщают Новини.LIVE.
Кто сможет оформить выплаты от Каритас в июле
Как отмечается, речь идет о программе "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", которая реализуется в Запорожской области. В рамках этой программы приоритет в целом отдается лицам, проживающим в прифронтовых громадах. В частности, возобновлена регистрация в городе Вольнянск.
Принять участие в программе смогут граждане, пострадавшие в результате военных действий. Средства будут выделены на удовлетворение основных жизненных потребностей.
Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ) и местных жителях, которые:
- проживают в пределах 50 км от линии боевых действий;
- имеют низкий доход или лишились источника дохода;
- не могут покрыть базовые потребности или относятся к уязвимым категориям населения.
В список социально уязвимых групп населения входят:
- граждане с инвалидностью (I, II, III группы);
- люди с тяжелыми заболеваниями;
- люди в возрасте 60 лет и старше, проживающие одни или в семье из двух человек без поддержки родственников трудоспособного возраста;
- одинокие родители или опекуны;
- многодетные семьи;
- беременные женщины или матери с детьми до трех лет.
Сумма денежной помощи и порядок получения
В рамках программы "Каритас Украины" предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 10 800 грн на каждого члена домохозяйства. Речь идет о единовременной выплате, рассчитанной на покрытие базовых потребностей в течение шести месяцев. То есть семья, например, из трех человек сможет оформить выплату в размере 32 400 грн.
Денежную помощь могут выплатить путем перечисления средств на банковский счет (IBAN) в течение 3–10 рабочих дней с момента подтверждения права на помощь и ее начисления.
Важное условие — домохозяйство не должно до этого получать аналогичную помощь от других организаций или в рамках подобных программ в течение последних шести месяцев до момента регистрации.
Подавать заявки жители Вольнянска могут, заполнив специальную электронную форму.
"После заполнения формы, если вы соответствуете критериям уязвимости и требованиям программы, наши специалисты свяжутся с вами", — добавили организаторы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в четырех регионах можно получить финансовую помощь в размере более 2 000 евро. Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий граждан, пострадавших из-за войны. Полученную финансовую поддержку можно будет направить на покупку необходимых средств для бизнеса (технику, инструменты, оборудование и т. д.).
Также Новини.LIVE писали о возможности получить гранты в 11 областях. Выплаты доступны для самозанятых, а также малых и средних предприятий. Приоритетными будут бизнесы, способствующие восстановлению громад. Размер выплат будет начинаться от 17 000 долларов. Выплаты можно использовать на производственные средства.
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