Уход за ребенком до 3 лет засчитывается в стаж: правила

Мама с ребенком на улице. Фото: Magnific

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Время, проведенное в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, не пропадет бесследно. В определенных случаях этот период засчитывается в страховой стаж, даже если информации о нем нет в электронном реестре. Важно лишь то, находился ли человек в трудовых отношениях и когда именно был оформлен такой отпуск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Что включает в себя страховой стаж

Это период, в течение которого человек был застрахован в связи с временной потерей трудоспособности, а за него ежемесячно уплачивались страховые взносы в размере не менее минимального. В то же время закон предусматривает отдельные периоды, которые засчитываются в страховой стаж даже без фактической уплаты взносов самим человеком.

В частности, к страховому стажу относится период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Это время засчитывается как период, за который уплачены страховые взносы, исходя из размера минимального страхового взноса.

Кто может оформить отпуск по уходу за ребенком

По окончании отпуска в связи с беременностью и родами один из родителей может оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

При этом не обязательно, чтобы ребенком занималась именно мама или папа. Такой отпуск полностью или по частям могут использовать также бабушка, дедушка или другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком.

Этим правом также обладают лицо, усыновившее или взявшее ребенка под опеку, один из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет предоставляется лицам, состоящим в трудовых отношениях с предприятием, учреждением или организацией, независимо от формы собственности, вида деятельности и отрасли. Такое право имеют и те, кто работает по трудовому договору у физического лица.

Почему период отпуска может не отображаться в реестре

Есть важный нюанс: данные о пребывании человека в отпуске по уходу за ребенком до трех лет не отражаются в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Кроме того, законодательство не обязывает работодателя указывать информацию о таком отпуске в трудовой книжке работника. Из-за этого может возникнуть ситуация, когда человек фактически находился в отпуске по уходу за ребенком, но в реестре такого периода нет.

Как подтвердить этот период

Если речь идет об оплате больничного, период отпуска по уходу за ребенком до трех лет зачисляется в страховой стаж на основании данных работодателя, предоставившего такой отпуск.

В качестве подтверждения может использоваться копия приказа о предоставлении отпуска. То есть отсутствие соответствующей записи в реестре еще не означает, что этот период не будет учтен.

Что изменилось с 2016 года

С 1 января 2016 года к страховому стажу также приравниваются периоды, когда человек не был застрахован, но за него он сам или работодатель уплачивали единый взнос в соответствии с законодательством.

Поэтому с 1 января 2016 года период ухода за ребенком до трех лет может засчитываться в страховой стаж и неработающего человека.

Но для этого есть условие — человек должен получать пособие по уходу за ребенком до трех лет (до одного года), которое выплачивает Пенсионный фонд Украины. В таком случае страховые взносы за него уплачиваются за счет государственного бюджета.

Как в целом рассчитывается страховой стаж

Страховой стаж определяется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Для периодов до введения этого реестра действуют правила и условия, предусмотренные законодательством, действовавшим на тот момент.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут зачислять в страховой стаж периоды, когда они официально получали пособие по безработице. Также новые правила позволяют подтвердить стаж в случаях, когда документы были утеряны из-за войны или работодатель не уплачивал ЕСВ.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что отсутствие подтвержденных лет работы может существенно повлиять на будущую пенсию украинцев. В некоторых случаях неучтенный стаж можно восстановить через суд, даже если предприятие прекратило работу или не оформило работника надлежащим образом.