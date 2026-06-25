Новые надбавки для ВСУ: кому насчитают дополнительные 10 000 гривен

Военнослужащие ВСУ, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

В июле военные получат дополнительные выплаты по обновленным правилам. Повышение почувствуют не только бойцы на передовой, но и те, кто обеспечивает работу армии в тылу, занимается логистикой, техническим обслуживанием и другими важными задачами.

Кому и сколько будут платить, предусматривает постановление Кабинета Министров №768, передает Новини.LIVE.

Кто получит доплату

Военным, которые служат вне районов боевых действий и ранее не получали боевые выплаты, теперь будут ежемесячно платить дополнительное вознаграждение 10 000 гривен. Новые правила касаются как мобилизованных, так и контрактников.

С учетом новой надбавки минимальная зарплата таких военнослужащих составит от 30 тысяч гривен в месяц.

Первые выплаты по новым правилам будут начислены за июнь 2026 года. Средства должны поступить вместе с основным денежным довольствием до 20 июля.

Какие еще выплаты предусмотрены

Увеличиваются также финансовые бонусы за успешную работу прямо на поле боя. Кроме ежемесячных окладов, в документе прописали отдельные премии за штурмы, уничтожение техники и взятие в плен окупантов.

В частности, военные могут получать:

от 20 до 40 тысяч гривен за каждые сутки участия в штурмовых действиях;

до 50 тысяч гривен в месяц за работу в пунктах управления боевыми подразделениями.

Премии за боевые достижения

Военнослужащие также имеют право на отдельные вознаграждения за успешное выполнение боевых задач:

100 000 гривен будут выплачивать бойцам за каждого захваченного в плен военной вражеской армии.

Доплату в размере 15 000 гривен начислят за ликвидацию кафиров в контактном бою, однако для этого обязательно нужно иметь видеоподтверждение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о помощи ветеранам, получившим инвалидность в результате ранений . Теперь для защитников могут ввести новый формат поддержки — ежемесячные выплаты в зависимости от уровня потери трудоспособности. Законопроект изменяет подход к определению права на пособие.

Также Новини.LIVE писали о вознаграждениях за выполнение боевых задач. Защитникам объяснили, какие доплаты можно получить одновременно, а какие не суммируются между собой. Новые выплаты военные должны увидеть уже в июле.