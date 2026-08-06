Цены взлетят на 50%: украинцев предупредили о новом подорожании популярных товаров

Мужчина в магазине электроники, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Даже если полки магазинов останутся заполненными, некоторые популярные товары в ближайшее время могут подорожать почти вдвое. Самый сильный удар, по прогнозам, придется на китайский импорт, который после атак на портовую инфраструктуру придется доставлять в Украину по более длинному и дорогому маршруту.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" предупредил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

Будет ли дефицит

По словам эксперта, российские удары по логистической инфраструктуре не приведут к дефициту товаров.

"Мы живем в условиях рыночной экономики. Это означает, что товар всегда будет. Вопрос лишь в цене", — отметил Кущ.

Он пояснил, что при наличии спроса поставщики найдут возможность доставить продукцию, однако дополнительные расходы на логистику неизбежно скажутся на стоимости товаров. То есть продукция останется на рынке, однако из-за подорожания позволить себе ее сможет меньшее количество людей.

"То, что раньше покупали миллионы людей, будут покупать сотни тысяч, потому что у миллионов уже не будет на это денег", — резюмировал Алексей Кущ.

Какие товары могут подорожать

Наибольшие риски касаются продукции, которая традиционно поступала в Украину из Китая через порты Большой Одессы. Речь идет прежде всего о:

зарядных станциях;

аккумуляторах;

солнечных панелях;

электротехнике;

комплектующих для солнечных и ветровых электростанций;

отдельных компонентых для энергетического оборудования и производства.

По словам экономиста, часть таких товаров можно будет заменить европейской продукцией, однако она уже сейчас стоит дороже китайских аналогов.

Цены могут вырасти на 30–50%

Алексей Кущ пояснил, что после повреждения украинских портов контейнерные суда с китайскими товарами придется перенаправлять в европейские порты — в частности, в Клайпеду, а также в порты Польши, Германии или Бельгии. После этого грузы будут доставляться в Украину по железной дороге и автомобильным транспортом.

При этом в Европе дороже как портовые услуги, так и железнодорожные и автомобильные перевозки. Именно дополнительные расходы на логистику могут стать основной причиной роста цен. В результате китайский импорт может подорожать как минимум на 30–50%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что популярная европейская сеть Pepco выходит на украинский рынок. Первые магазины откроются в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе, а компания уже приступила к набору сотрудников и готовит торговые точки к запуску.

Также Новини.LIVE писали, что магазины обязаны продавать товар по цене, указанной на ценнике. Если на кассе стоимость оказалась выше, покупатель имеет право потребовать продажу по указанной цене, а в случае отказа — обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу, приложив фото ценника и чека.