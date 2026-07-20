Бензин может превысить 90 гривен за литр: когда ожидать новых цен на заправках

Машина на АЗС, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Украинским водителям стоит готовиться к новому скачку цен на топливо. Уже в начале августа стоимость бензина на АЗС может превысить 90 гривен за литр. В то же время сейчас нет необходимости скупать топливо в больших количествах, ведь дефицита не ожидается.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.

По его словам, резкого скачка за один день не будет. Цены будут расти постепенно, ведь сейчас на заправках продолжается замена старых запасов топлива на новые, закупленные уже по более высокой цене.

Почему топливо дорожает

"Цены превысят 90 гривен — это уже факт, через две-три недели. Потому что происходит процесс замещения дорогого топлива более дешевым. Уже две недели как топливо подорожало на границе, но только сейчас происходит изменение цен на стелах АЗС, и это только начало", — пояснил Леушкин.

Эксперт отмечает, что топливо, которое сейчас поступает в Украину, уже стоит дороже, а это автоматически влияет на среднюю закупочную цену в резервуарах сетей АЗС.

Цены будут расти постепенно

"Сейчас изменение будет происходить каждую неделю. В резервуары уже поступает более дорогое топливо. Средняя арифметическая цена топлива там ежедневно повышается, и операторы АЗС должны на это реагировать", — сказал он.

По словам Леушкина, заправки сначала пытались сдержать подорожание, сокращая акционные предложения и скидки для клиентов. Теперь же начали постепенно менять и цены на информационных табло.

Будет ли дефицит топлива

На фоне подорожания причин для паники из-за возможного дефицита эксперт не видит.

"Дефицита не будет. Его с 2023 года ни разу не было и больше он не должен повториться. Пока что для этого просто нет никаких предпосылок", — подчеркнул Дмитрий Леушкин.

Ранее Новини.LIVE сообщали, почему украинцам стоит готовиться к подорожанию всех видов топлива. Такие предпосылки сформировались из-за обострения ситуации на мировом нефтяном рынке.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине дорожает популярная ягода из-за завершения сезона сбора и сокращения предложения. Сейчас килограмм ягоды стоит 100–180 гривен, что более чем на 20% дороже, чем неделей ранее, хотя цены все еще ниже, чем в июле 2025 года.