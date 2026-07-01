Трудоустройство людей с инвалидностью: новые правила и нюансы

Женщина в инвалидной коляске, документы в офисе. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине вступил в силу новый подход к определению среднеучетной численности штатных сотрудников в рамках соблюдения норматива по трудоустройству людей с инвалидностью. Он предусматривает, что ряд должностей, в частности в правоохранительных органах, вооруженных силах и других сферах, не могут быть включены в расчет норматива.

О том, что изменилось для работодателей, рассказывает издание Новини.LIVE.

Новый подход к нормативу по трудоустройству людей с инвалидностью

Изменения предусмотрены постановлением правительства № 490 "Некоторые вопросы расчета и выполнения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью".

Согласно нормативу, в 2026 году компании, в штате которых насчитывается более восьми работников, должны обеспечить работой одного человека с инвалидностью. Речь идет о норме в 4% от среднеучетного числа штатных работников. Если это требование не будет соблюдено, то компании должны будут уплатить целевые взносы на счет государственного фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Согласно правилам, к нормативу относятся работники при наличии:

группы инвалидности;

работы по основному месту;

заработной платы, превышающей минимальную за полностью отработанный месяц.

В то же время последние изменения предусматривают перечень штатных единиц, которые не могут быть учтены при определении среднеучетного числа работников для установления норматива рабочих мест по трудоустройству граждан с инвалидностью.

В частности, теперь такие штатные единицы не включаются в расчет норматива:

Рабочие места с вредными/опасными условиями труда

Если по результатам аттестации рабочих мест условия труда относятся к вредным (3 класс), тяжелым и напряженным, а также к работам с опасными условиями (4 класс).

Работа с повышенной опасностью

Должны быть исключены штатные единицы, работа по которым характеризуется повышенной опасностью, если работодатель получил разрешение на выполнение таких работ или эксплуатацию таких машин, механизмов или оборудования, либо зарегистрирована декларация о соответствии материально-технической базы законодательным нормам по вопросам охраны труда.

Некоторые должности на государственной службе, в силовых органах

Не могут быть учтены штатные единицы, условия работы на которых предусматривают несение службы на должностях рядового и начальствующего состава, со спецзваниями, осуществление оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования, выполнение задач с повышенным риском для жизни, аварийно-спасательных работ, в случае постоянного ношения/хранения оружия, управления спецтранспортом, несения военной службы, должности, предусматривающие участие в спортивных соревнованиях, должности, для которых установлены законодательные требования относительно пригодности по состоянию здоровья, подтвержденные медицинскими заключениями.

Учитывая это, у некоторых работодателей может измениться количество рабочих мест, которые необходимо обеспечить для выполнения норматива.

Особенности начисления зарплаты работникам с инвалидностью

В этом году для работников со статусом лица с инвалидностью действует норма о минимальной оплате труда за неквалифицированную работу, ниже которой не может быть доход за месяц:

в почасовом размере: 52 грн (в 2025 году было 48 грн);

в месячном размере: 8 647 грн (в прошлом году было 8 000 грн).

Нюансы в выплатах для лиц с инвалидностью:

К заработной плате применяется льготная ставка ЕСВ в размере 8,41%, тогда как обычная составляет 22%; Для применения такой ставки работник должен предоставить компании выписку из решения о назначении группы инвалидности. Льготная ставка начинает действовать с даты предоставления выписки, а не с момента установления инвалидности.

Среднемесячная заработная плата на одного работника должна определяться по формуле:

Средняя зарплата = ЗПкварт (зарплата за квартал): Ксер (среднее число работников (штатные и внешние совместители в эквиваленте полной занятости) : П (количество месяцев в квартале).

Еще Новини.LIVE сообщали, что в последнее время компании стали активнее предлагать работу и высокую зарплату для людей с инвалидностью. По некоторым вакансиям денежное вознаграждение даже превышает среднерыночные суммы. В частности, больше всего платят штукатурам. Им обещают зарплату в 80 000 грн, тогда как средний уровень на рынке составляет 65 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, что в законодательстве есть норма, гарантирующая ряду граждан выплату больничных в размере 100% от среднего дохода независимо от стажа. В частности, на полную сумму от зарплаты могут претендовать те, кто утратил трудоспособность в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.