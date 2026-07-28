"Третья платежка" за газ в августе: кого ждет и какие будут суммы
Летом 2026 года представители ООО "Газораспределительные сети Украины" продолжают проводить обследование внутридомовых систем газоснабжения в многоэтажках. В связи с этим в августе жильцам таких домов необходимо будет произвести третий платеж за природный газ в сумме, которая будет зависеть от срока эксплуатации дома и других факторов.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на один из филиалов "Газораспределительной сети".
Что будет указано в третьем счете за газ
Как отметили в филиале, летом специалисты газовой отрасли продолжают обследовать внутридомовые системы газоснабжения многоквартирных домов. В ходе проведения работ по техническому обслуживанию проверяют несколько важных элементов. Они касаются:
- Герметичности соединений газопроводов и оборудования;
- Плотности газопроводов;
- Крепления газопроводов;
- Наличия футляров в местах прокладки через газовые конструкции дома.
В то же время в Газсети отмечают, что работы по техническому обслуживанию ВБСГ в многоквартирных домах не предусматривают, в частности, выполнение:
- работ по текущему или капитальному ремонту, реконструкции, переоснащению ВБСГ в домах;
- ремонта, замены или установки оборудования, приборов в помещениях потребителей;
- обслуживания газовых счетчиков, в частности их поверки, сигнализаторов контроля концентрации газа у потребителей;
- работ по проверке и очистке дымовых/вентиляционных каналов домов;
- работ по ликвидации аварийных ситуаций;
- инвентаризации оборудования, в частности проверки соответствия проектно-исполнительной документации.
Соответствующее техническое обслуживание должно осуществляться:
- если газовые сети многоэтажного дома находятся в эксплуатации более 25 лет — раз в три года;
- если газовые сети эксплуатируются менее 25 лет — один раз в пять лет.
Какие графики выполнения работ и стоимость услуги
По данным компании, графики выполнения работ граждане должны искать на официальных порталах филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины", в частности в разделе "Техобслуживание ВБСГ".
Расходы на содержание газовых коммуникаций должны нести собственники, совладельцы, а также управляющие домами, поэтому жильцам поступит третий счет за такие услуги. Он выделен в отдельную квитанцию, ведь, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", в стандартную оплату за голубое топливо не входят расходы на ремонт/обслуживание газовых коммуникаций.
Суммы в таких платежных квитанциях будут индивидуальными для каждого отдельного дома и будут зависеть от следующих факторов:
- количества квартир в многоэтажных домах;
- состояния газовых сетей и оборудования;
- региона, в котором расположено жилье.
После осуществления проверки совокупную стоимость обследования разделят пропорционально между всеми жильцами объекта: чем больше будет количество квартир и короче протяженность коммуникаций, тем ниже будет плата за одну квартиру. В 2026 году суммы стартуют от примерно 100 грн и могут превышать 1 000 грн.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что ждет тарифы на поставку газа в августе. Цены на распределение для населения зафиксированы для каждого региона и рассчитываются индивидуально, в зависимости от потребленного ресурса за предыдущий газовый год (1 октября — 30 сентября), который делится на 12 месяцев.
Также Новини.LIVE писали, что в Украине некоторым владельцам электросчетчиков в квартирах или домах могут выписать штрафы. Средства могут списать, если обнаружат повреждение пломб на приборах учета. Минимальный штраф может составить 850 грн, а в самых тяжелых случаях — десятки тысяч гривен за предыдущие годы, определенные по решению суда.
Читайте Новини.live!