Тарифы на распределение газа в августе: к чему быть готовыми украинцам

Газ, счета и деньги. Фото: Газсети, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года украинцы должны будут в обязательном порядке оплачивать транспортировку природного газа по сетям непосредственно к домам. Уже известно, какими будут тарифы, кто заплатит меньше, а кому не придется платить за эту услугу в следующем месяце.

О том, какие тарифы предусмотрены и какие еще нюансы относительно оплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Что будет с тарифами на распределение газа в августе

По информации Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, в августе украинцы получат отдельный обязательный ежемесячный счет от оператора газораспределительных сетей (ГРС) за распределение "голубого топлива". Речь идет об отдельной услуге, не связанной с продажей самого природного газа, за которую взимаются ежемесячные платежи.

В 2026 году регулятор дважды пересматривал стоимость распределения газа. Согласно постановлению № 2163, цены изменились для небытовых потребителей:

с 1 января по 31 марта тариф повысили до 1,69 грн за 1 кубический метр в месяц (без НДС);

с 1 апреля тариф повысился до 1,99 грн за 1 кубический метр в месяц (без НДС).

В то же время тарифы на распределение газа для населения не изменились, они зафиксированы для каждой области. Благодаря этому в августе потребители будут платить по прежним ценам, которые рассчитываются индивидуально в зависимости от объема использования ресурса за газовый год (1 октября — 30 сентября), разделенного на 12 месяцев.

Механизм расчета за доставку газа также не изменился: оплату необходимо производить до 20 числа каждого месяца.

Также клиенты могут немного сэкономить, если оплатят услугу сразу за весь год.

Согласно решению Нацкомиссии, не платить за газ смогут только граждане, у которых возникли следующие обстоятельства:

Если жилье разрушено или повреждено в результате обстрелов; В случае возникновения аварийной ситуации из-за боевых действий; В случае механического отключения дома от сети.

Оплачивать распределение газа можно дистанционно в личном кабинете "Газсети", через веб-банкинг: "Ощад", "Приват24", мобильное приложение "Куб". А также:

через отделения "Укрпочты";

в банковском отделении;

через терминалы самообслуживания.

Какими будут тарифы на газ для населения с 1 августа

В августе базовая годовая стоимость от газопоставщиков будет колебаться в пределах от 7,96 до 9,99 грн за один кубический метр.

В дальнейшем самый низкий тариф будет предложен "Нафтогазом", который обслуживает большинство населения (до 98% потребителей/более 12 млн домохозяйств) — в размере 7,96 грн за кубический метр газа. Тарифный план "Фиксированный" будет действовать до 30 апреля 2027 года.

Население обязано подавать показания счетчика до 5 числа, а производить расчеты — не позднее 25 числа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине некоторые владельцы счетчиков электроэнергии в квартирах или домах могут быть оштрафованы. Штрафные санкции могут грозить, если будет обнаружено повреждение пломб на приборах учета. Минимальный штраф может составить 850 грн, а в крайних случаях — доначисление в десятки тысяч гривен за предыдущие годы, назначенное по решению суда.

Также Новини.LIVE писали, кому перестанут начислять плату за доставку газа и за техническое обслуживание сетей. Нацкомиссия по государственному регулированию предоставила возможность не платить за распределение топлива владельцам поврежденного или уничтоженного жилья. Речь идет о ситуациях, когда отсутствуют гарантии безопасного пользования газом.