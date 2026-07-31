Тарифы и лимиты в ПриватБанке: правила для пенсионеров в августе

Женщина с картой, отделение ПриватБанка. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" для клиентов, являющихся владельцами пенсионных карт, будут действовать особые правила обслуживания. Известно, какие тарифы предусмотрены за финансовые операции, а также какие ограничения будут действовать в следующем месяце.

О том, какими будут условия обслуживания, рассказывают Новини.LIVE.

Тарифы и лимиты для пенсионных карт ПриватБанка в августе

По данным банка, для клиентов, получающих на карты пенсионные выплаты, в следующем месяце не ожидается изменений в тарифах и ограничениях. В то же время будут действовать особые условия и различные выгодные предложения.

В дальнейшем такая категория граждан будет иметь право обслуживаться в ПриватБанке на лояльных условиях, в рамках которых базовые услуги обойдутся значительно дешевле. В частности, предусмотрены скидки в зависимости от вида банковской карты и отсутствие комиссий за ряд услуг.

Актуальные условия для пенсионных карт в августе:

Отсутствие комиссий за финансовые операции по зачислению пенсионных средств от ПФУ; Бесплатное снятие наличных во всех банкоматах Украины; Переводы средств на карты "Универсальная", "Универсальная Gold" или интернет-карты не будут иметь комиссий; Не будет взиматься плата при оплате жилищно-коммунальных услуг через "Приват24" с карты для выплат (если сумма не превышает 5 000 грн и 15 платежей в месяц).

Также до конца августа 2026 года будут действовать льготные условия на осуществление операций по международным переводам. Предполагается, что комиссия будет на следующем уровне:

1% вместо 1,5% — с иностранной карты на карту ПриватБанка;

1% вместо 2% — с валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты (от 50 грн).

В следующем месяце клиенты смогут снимать наличные средства в банкоматах ПриватБанка с ограничением до 20 000 грн в течение трех часов.

Лимиты на переводы на карты в зависимости от группы риска:

низкая и средняя группа риска — до 100 000 грн/месяц;

высокая группа риска — до 50 000 грн/месяц.

Как оформить пенсию через ПриватБанк

В государственном банке есть возможность оформления карт для получения пенсионных выплат. Также можно перевести выплаты из других банковских учреждений или почты. За такую процедуру плата не взимается, а комиссия в размере 100 грн предусмотрена в случае заказа шести штук в год.

Такую услугу предоставляют во всех отделениях при минимальных усилиях со стороны клиента. Процедура оформления пенсии занимает около 20 минут. Сотрудники банка сами передадут пакет необходимых документов в Пенсионный фонд.

Для оформления необходимо лишь предоставить:

паспорт гражданина (ID-карту);

идентификационный код;

телефон, чтобы привязать финансовый номер и открыть мобильное приложение "Приват24".

Клиенты могут выбрать доступные пенсионные карты следующих платежных систем: Visa или Mastercard (срок действия — четыре года).

Еще Новини.LIVE рассказывали об обновлении сервиса "Оплата частями". Такая услуга позволит клиентам увеличить количество платежей и снизить финансовую нагрузку на бюджет. Однако за использование такой опции будет взиматься комиссия в размере 1,9% от стоимости товара. Такая комиссия будет взиматься за каждый дополнительный месяц.

Также Новини.LIVE писали, что государственный ПриватБанк сделал обслуживание студентов комфортным и выгодным, ведь он выпускает карты бесплатно, не взимает комиссию за начисление стипендий и предлагает различные акции. Однако правила банка предусматривают ограничения на использование кредитного лимита.