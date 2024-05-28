Субсидия или льгота — что выгоднее для украинцев

Что выгоднее: льгота или субсидия ФОТО: bf.diia.gov.ua

В преддверии повышения тарифов на свет с 1 июня, а следом и на воду многие украинцы стали перед выбором: какую государственную помощь лучше оформить, как на время отопительного сезона, так и в межотопительный период. Новини.LIVE разбирались, как рассчитать наиболее выгодный вариант и можно ли сэкономить, переходя в течение года с субсидий на льготы и наоборот.

Кому нужно заново податься на субсидию?

С июня 2024 года в Украине начинается процесс оформления субсидий на неотапливаемый сезон 2024-2025 годов. Некоторым категориям граждан будет автоматически назначена помощь, в то время как другим потребуется подать новую заявку для получения субсидии.

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Автоматически субсидию смогут получить определенные категории граждан:

семьи и одинокие лица, получавшие субсидию на отопительный сезон 2023-2024 годов;

пенсионеры;

лица с инвалидностью;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

семьи, в которых проживают неработающие лица.

Исходя из имеющихся данных, Пенсионный фонд будет определять размер субсидии для каждой семьи или домохозяйства.

Не всем гражданам будет автоматически предоставлена субсидия на отопительный сезон. Некоторые категории людей должны будут подать заявку и декларацию о доходах и расходах, чтобы получить ее. Эти категории включают:

владельцы жилья, которые впервые обращаются за субсидией;

арендаторы жилья;

граждане, которые в течение отопительного сезона 2023-2024 годов не получали субсидии.

Правительство Украины, учитывая рост количества лиц, имеющих право на льготы и жилищные субсидии (в частности, из-за увеличения количества участников боевых действий), увеличило финансирование этих программ на 2024 год до 49,9 миллиарда гривен. Это на 12 миллиардов гривен больше, чем было выделено в 2023 году.

Льгота или субсидия

В то же время для ряда категорий граждан, которые имеют льготы от государства на оплату коммунальных платежей, есть выбор — или льгота, или субсидия. Тем более что количество льготников и категорий граждан, которые могут на них претендовать, существенно возросло. Сам размер льготы на ЖКУ зависит от социального статуса льготника и может составлять 50–75 или даже 100%. Так, пожалуй, уже самая распространенная категория льготников — это УБД. Они имеют право на 75% скидку (но не все они имеют право на субсидию). Многодетные семьи, отдельные категории пенсионеров, а также семьи погибших защитников — на 50% скидки.

Таким образом, при выборе оптимальной соцпомощи все зависит от конкретной ситуации: кому-то выгоднее оформить субсидию, а кому-то — льготу. При этом, как говорят в ПФУ, следует обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, льгота предоставляется конкретному человеку, тогда как субсидия начисляется на домохозяйство, исходя из совокупного дохода семьи.

К примеру, в квартире проживают три человека, в таком случае общий объем потребленных услуг делится на количество льготников. И если из трех проживающих в квартире лишь один льготник, то льгота насчитается только на третью часть платежки. Если все льготники, то льгота будет насчитана на весь объем потребленных услуг, но не больше норм потребления, определенных законодательством. Если в месяц было использовано энергоресурсов больше установленного норматива, то излишки оплачиваются по полной стоимости. Во-вторых, при льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки, при субсидии — в квитанции указана полная сумма, но ее часть погашает государство.

Как посчитать

Когда выгоднее оформлять льготу, а когда субсидию, разберемся на конкретных примерах. Так, например, исходя из социальных нормативов, плата за услуги ЖКХ в неотопительный период для льготника с пенсией в 4000 грн, который проживает один в столичной квартире площадью 32 кв.м, составляет примерно 632 грн (газоснабжение: 10,5 куб. м × 8,46 грн = 88,8 грн; электроэнергия: 100 кВт*ч × 2,64 грн = 264 грн; горячая вода: 1,6 куб. м × 97,9 грн = 157,6 грн, водоснабжение и водоотведение: 4 куб. м × 30,4 грн = 121,6 грн). В таком случае, обладая льготой в 50%, он получит скидку в размере 316 грн. Тогда как при назначении субсидии его обязательный платеж составит 10,3%, а размер субсидии — 220 грн. В таком случае ему выгоднее оформить льготу.

А вот в отопительный период, если добавить стоимость отопления в размере 750 грн, то суммарная платежка вырастет до 1 382 грн. В таком случае субсидия составит уже 970 грн. Тогда как по льготе в 50% — помощь от государства всего 691 грн.

Летом — льгота, зимой — субсидия

Как говорят в департаменте соцполитики КГГА, по статистике, льготами выгоднее пользоваться исключительно в неотопительный период.

"Зимой в большинстве случаев выгодно пользоваться субсидией, но каждый случай индивидуальный. Например, в Киеве каждый год после окончания отопительного сезона десятки тысяч субсидиантов переходят на льготы летом, а затем, ближе к зиме, снова пишут заявления на субсидии", — отмечают в КГГА.

Отметим, что в соответствии с Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, рассчитывать на льготу могут лишь те, чей доход не превышает 4 020 грн в месяц.

Как перейти на льготу и обратно

Таким образом, если семья имеет право на субсидию, но считает, что ей выгоднее пользоваться льготами, то она может подать заявление в органы соцзащиты на ее отмену и платить коммуналку с учетом льгот. И наоборот, если зимой им выгодна субсидия, то подать заявление, чтобы назначили именно ее. Никаких рисков, что после отказа от льгот людям придется заново ходить по инстанциям и собирать необходимые справки, нет. Льготы не отменяются, а только "замораживаются" на тот период, пока человек получает субсидию.

Напомним, для получения льготы на оплату ЖКУ человек, имеющий на нее право, должен обратиться к поставщику услуг, подать заявление, оригинал свидетельства, удостоверяющего право на льготу, его копию, идентификационный номер, справку о составе семьи (для определения права на льготы членов семьи). Кроме этого, льготнику также необходимо обратиться в орган социальной защиты для внесения данных в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы.