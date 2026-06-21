Субсидия после увольнения с работы: о чем предупредили в ПФУ

Женщина с квитанциями за коммунальные услуги, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине гражданам по-прежнему предоставляются льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Помощь населению сохранили даже в условиях полномасштабной войны с Россией. Впрочем, существуют основания, при которых государство может отозвать уже предоставленные льготы.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Днепропетровской области объяснили, удастся ли оформить субсидию тем украинцам, которые уволились с работы 1 июня 2026 года, передает Новини.LIVE.

Подробнее о назначении жилищных субсидий

Как отмечается, гражданину, уволившемуся с работы в первый день лета, жилищную субсидию могут назначить в двух случаях:

При отсутствии доходов в период с июля по декабрь 2025 года. Если среднемесячный доход был меньше минимальной заработной платы, установленной на начало периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии.

Впрочем, нужно учитывать один важный нюанс.

"Жилищная субсидия может быть назначена при условии уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не меньшем, чем минимальный, за октябрь — декабрь 2025 года", — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Какие доходы учитываются при назначении субсидий на летний сезон

Заявление на назначение жилищной субсидии на летний период необходимо подать в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона. То есть речь идет о мае и июне 2026 года.

При этом субсидию назначают с начала такого сезона (в мае), но не ранее дня возникновения права на её получение. При назначении жилищной субсидии с мая 2026 года будут учтены доходы за июль — декабрь 2025 года (III — IV кварталы).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году некоторым украинцам предоставят финансовую помощь на покупку твёрдого топлива. Выплаты получат те, кто живет в домах без централизованного отопления и не использует для обогрева газ или электроэнергию.

Также Новини.LIVE писали, что льготы на коммунальные услуги доступны не всем украинцам. Например, это касается некоторых пенсионеров. При этом из-за ошибок в документах или данных госреестров можно лишиться скидки и даже получить задолженность