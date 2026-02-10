Видео
Странный тренд в обменниках — что произошло с курсом доллара

Странный тренд в обменниках — что произошло с курсом доллара

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 15:50
Курс доллара в обменниках демонстрирует необычный сценарий — сколько стоит валюта
Доллары под лупой. Фото: Pixabay

Во вторник, 10 февраля, Национальный банк Украины снова пересмотрел официальный курс валют — доллар подешевел на 2 копейки до 43,0267 грн/долл. В то же время банки повысили средний курс продажи сразу на 10 копеек — до 43,35 грн/долл., а покупки на 6 копеек — до 42,825 грн/долл., что свидетельствует о разнонаправленных ожиданиях участников рынка.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с долларом на наличном рынке.

Читайте также:

По какому курсу продают и покупают доллары обменники

С начала суток и до обеда 10 февраля на наличном рынке валют наблюдалось некоторое затишье, о чем свидетельствуют данные портала "Минфин". Курс доллара, как и спред соответственно, удерживались на одном уровне:

  • продажа — 43,20 грн/долл;
  • покупка — 43,10 грн/долл.

Однако уже после 12:00 обменники пересмотрели свою ценовую политику и начали снижать курс продажи доллара. Буквально за несколько часов американская валюта подешевела на 3 копейки — до 43,17 грн/долл. Курс покупки при этом оставался на том же уровне — 43,10 грн/долл. Такая динамика, как правило, свидетельствует о постепенном падении спроса на доллар.

Долар обмінники
Курс доллара в обменниках 10 февраля. Фото: скриншот

Где лучше покупать доллары — в банках или в обменниках

Выбирая между банком и валютным обменником, лучше отдать предпочтение именно банковскому учреждению, даже если это требует больше времени и не всегда предлагает самый выгодный курс, как пояснил журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансист Богдан Яремчик.

Главное преимущество банка, по мнению эксперта, в полной безопасности операций. Ведь все расчеты происходят в правовом поле, а клиент получает гарантированно платежеспособную наличность без всяких рисков.

"В банке курс может немного отличаться от того, что в обменниках, но любые операции с деньгами полностью легальны. То есть юридически покупатель защищен на 100%", — констатировал Яремчик.

Он добавил, что обращение в обменные пункты уместно лишь в отдельных случаях. Например, когда иностранную валюту нужно получить максимально быстро и нет возможности ждать в очередях. В то же время даже в таких ситуациях стоит пользоваться услугами исключительно проверенных обменников, которые имеют действующую лицензию Национального банка Украины.





