Курс долара в обмінниках демонструє незвичний сценарій — скільки коштує валюта

У вівторок, 10 лютого, Національний банк України знову переглянув офіційний курс валют — долар подешевшав на 2 копійки до 43,0267 грн/дол. Водночас банки підвищили середній курс продажу одразу на 10 копійок — до 43,35 грн/дол., а купівлі на 6 копійок — до 42,825 грн/дол., що свідчить про різноспрямовані очікування учасників ринку.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з доларом на готівковому ринку.

За яким курсом продають та купують долари обмінники

З початку доби й до обіду 10 лютого на готівковому ринку валют спостерігалося певне затишшя, які свідчать дані порталу "Мінфін". Курс долара, як і спред відповідно, утримувалися на одному рівні:

продаж — 43,20 грн/дол.;

купівля — 43,10 грн/дол.

Проте вже після 12:00 обмінники переглянули свою цінову політику й почали знижувати курс продажу долара. Буквально за декілька годин американська валюта подешевшала на 3 копійки — до 43,17 грн/дол. Курс купівлі при цьому залишався на тому ж рівні — 43,10 грн/дол. Така динаміка, як правило, свідчить про поступове падіння попиту на долар.

Курс долара в обмінниках 10 лютого. Фото: скриншот

Де краще купувати долари — в банках чи в обмінниках

Обираючи між банком і валютним обмінником, краще віддати перевагу саме банківській установі, навіть якщо це потребує більше часу та не завжди пропонує найвигідніший курс, як пояснив журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансист Богдан Яремчик.

Головна перевага банку, на думку експерта, у повній безпеці операцій. Адже усі розрахунки відбуваються у правовому полі, а клієнт отримує гарантовано платоспроможну готівку без жодних ризиків.

"В банку курс може трохи відрізнятися від того, що в обмінниках, але будь-які операції з грошима повністю легальні. Тобто юридично покупець захищений на 100%", — констатував Яремчик.

Він додав, що звернення до обмінних пунктів доречне лише в окремих випадках. Наприклад, коли іноземну валюту потрібно отримати максимально швидко і немає можливості чекати в чергах. Водночас навіть у таких ситуаціях варто користуватися послугами виключно перевірених обмінників, які мають чинну ліцензію Національного банку України.

